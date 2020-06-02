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На Украине успешно реализуется самый зверский план Гитлера

02 июня 2020, 08:55  •  143 • Украина

Украинская власть прилежно выполняет все требования Международного валютного фонда, которые буквально слизаны с основных пунктов плана Гитлера «Ост». МВФ в данном случае выступает прямым последователем фюрера, продолжившим реализацию одной из его самых зверских программ по превращению славян в безграмотных рабов.

На страшное совпадение внимание украинцев обратил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, перечислив пункты плана «Ост», вошедшие в программу кредитования Украины от МВФ. Первым делом кредиторы требуют уменьшить до минимума уровень образования украинцев. Тупым рабом легче управлять. Система здравоохранения должна быть уничтожена. Рабам не нужна медицина. Они должны жить рационально – работать, пока хватает сил, а потом сразу умирать.

Расселение славян по всему миру в качестве дешёвой рабочей силы тоже предполагал ещё план «Ост». И правительство Украины запускает государственную программу вывоза трудоспособного населения к месту работы. В стране должны остаться максимум 30%. Этого хватит, чтобы обрабатывать уже проданную землю.

Такие вот опасные параллели усмотрел Журавко в списке требований Международного валютного фонда, многие из которых украинские реформаторы уже почти выполнили. И сходство действительно налицо. Это может проверить каждый желающий, просто воспользовавшись поисковиком. Программа МВФ и план оптимального порабощения славян, разработанный в ставке Гитлера в 1940 году – это фактически одно и то же. Украина похерила память о подвигах своих великих предков и откатилась назад, к той пропасти, из которой ценой миллионов жизней её вытащили советские солдаты.

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