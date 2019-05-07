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На Украине упал в реку автобус с туристами из Белоруссии

07 мая 2019, 10:24  •  113 • Украина
В Ивано-Франковской области Украины в результате опрокидывания в реку автобуса с белорусскими туристами три человека погибли и 11 получили травмы. Об этом информирует пресс-служба украинской ГСЧС.
 
РИА Новости
 

«Шестого мая возле села Красник Верховинского района во время движения перевернулся в реку автобус, в котором находилось 25 человек, из них 24 — туристы из Республики Беларусь», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 16 человек спаслись самостоятельно, остальным помогли выбраться сотрудники МЧС. 

«Три человека погибли. В лечебные учреждения госпитализированы 11 человек, в том числе 1 женщина в тяжёлом состоянии», — отметили в МЧС.

В конце апреля в Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины.

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