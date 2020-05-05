На Украине умрут до полутора миллионов украинцев из-за COVID-19. Кличко сделал свой прогноз

По прогнозам мэра Киева Виталий Кличко от коронавирусной инфекции может умереть до 1,6 млн человек. Об этом градоначальник Киева рассказал на внеочередном заседании Кабмина.«До конца года вероятность распространения коронавируса может достигнуть 80 %. Именно столько людей переболеют в каждой стране. Смертность от 2 до 3%. 80 % от населения Украины, которое переболеет коронавирусом, — это 35 млн человек. А теперь посчитайте: 2-3 % это сколько? Это 1,2 млн украинцев могут умереть. Уровень смертности в 4 % — это 1,6 млн украинцев», — блеснул математическими знаниями Кличко.Он призвал украинцев относиться к эпидемии серьезно и придерживаться ограничительных мер.По состоянию на утро 5 мая на Украине лабораторно подтверждено 12697 (+366 за сутки) случаев COVID-19. Летальных —316 летающих, выздоровели 1875 пациентов.