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На Украине умер советский актер Анатолий Решетников

24 февраля 2018, 01:54  •  892 • В мире
Народный артист Украины Анатолий Решетников скончался на 95-м году жизни.
На Украине скончался известный актер Анатолий Решетников. Советский артист умер на 95-м году жизни.
В последние годы он жил в Доме ветеранов сцены под Киевом. Там же он и скончался, рассказал театральный критик Олег Вергелис.
"Последние годы в его личной жизни все было довольно сложно, написал критик об актере. - И он жил не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом. Оттуда и ушел в мир иной".
За годы творческой карьеры Решетников получил звание народного артиста Украины. Он снимался в фильмах "Огненный мост", "Вдали от Родины" и других.
"Актер яркой харизмы, сильного темперамента", - отметил Вергелис.
Добавим, что помимо киноролей Решетников принимал участие в спектаклях, представленных на сцене Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

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