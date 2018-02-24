|
На Украине умер советский актер Анатолий Решетников
24 февраля 2018, 01:54 • 892 • В мире
Народный артист Украины Анатолий Решетников скончался на 95-м году жизни.
На Украине скончался известный актер Анатолий Решетников. Советский артист умер на 95-м году жизни.
В последние годы он жил в Доме ветеранов сцены под Киевом. Там же он и скончался, рассказал театральный критик Олег Вергелис.
"Последние годы в его личной жизни все было довольно сложно, написал критик об актере. - И он жил не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом. Оттуда и ушел в мир иной".
За годы творческой карьеры Решетников получил звание народного артиста Украины. Он снимался в фильмах "Огненный мост", "Вдали от Родины" и других.
"Актер яркой харизмы, сильного темперамента", - отметил Вергелис.
Добавим, что помимо киноролей Решетников принимал участие в спектаклях, представленных на сцене Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.
Подпишитесь на нас
892
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
17 февраля 2018, 15:52
|
20 февраля 2018, 00:24
|
21 февраля 2018, 12:09
|
19 февраля 2018, 08:09
|
24 февраля 2018, 05:09
|
18 февраля 2018, 17:24
|
18 февраля 2018, 09:24