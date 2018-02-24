На Украине умер советский актер Анатолий Решетников

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Народный артист Украины Анатолий Решетников скончался на 95-м году жизни.

На Украине скончался известный актер Анатолий Решетников. Советский артист умер на 95-м году жизни.

В последние годы он жил в Доме ветеранов сцены под Киевом. Там же он и скончался, рассказал театральный критик Олег Вергелис.

"Последние годы в его личной жизни все было довольно сложно, написал критик об актере. - И он жил не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом. Оттуда и ушел в мир иной".

За годы творческой карьеры Решетников получил звание народного артиста Украины. Он снимался в фильмах "Огненный мост", "Вдали от Родины" и других.

"Актер яркой харизмы, сильного темперамента", - отметил Вергелис.

Добавим, что помимо киноролей Решетников принимал участие в спектаклях, представленных на сцене Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.