Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Начался второй этап свержения правительства Мадуро": Пушков о целях &...
Замечены в «порочащих связях»: Украина не может выбрать «правильных» участниц н...
«Отчаянно ищут повод для войны»: что стоит за попытками оппозиции Венесуэлы дост...
В Молдове утверждают: первым языком на Земле был румынский
Главная / Украина

На Украине умер композитор Лев Колодуб

24 февраля 2019, 15:09  •  67 • Украина
На Украине в возрасте 88 лет умер композитор, профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского Лев Колодуб. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.
 
©wikimedia.org
 

«Ушёл из жизни один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Лев Николаевич Колодуб», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет скончался советский и российский композитор и дирижёр Вячеслав Овчинников.

Овчинников — автор опер «Маскарад» и «На заре туманной юности», он написал музыку к балетам «Суламифь», «Война и мир» и «Песнь Песней», также он писал музыку и к кинофильмам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
23 февраля 2019, 19:39
Поклонская оценила ситуацию вокруг слов претенденток на Евровидение от Украины о Крыме
24 февраля 2019, 15:09
На Украине умер композитор Лев Колодуб
24 февраля 2019, 15:09
Русский экзархат в Западной Европе проголосовал против роспуска
Загрузка...
24 февраля 2019, 15:24
США берут под контроль информационное пространство Молдовы
24 февраля 2019, 11:54
В Киеве заявили об отсутствии решения по участию Maruv в Евровидении
23 февраля 2019, 22:54
Опубликовано видео с места взрыва машины на КПП «Еленовка» в Донбассе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2019, 22:24
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом
21 февраля 2019, 02:54
«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
17 февраля 2019, 20:54
Соловьев преподал урок истории немецкому эксперту: "Вы приносили войну на нашу землю два раза"
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.