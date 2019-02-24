На Украине умер композитор Лев Колодуб

На Украине в возрасте 88 лет умер композитор, профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского Лев Колодуб. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.

«Ушёл из жизни один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Лев Николаевич Колодуб», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет скончался советский и российский композитор и дирижёр Вячеслав Овчинников.

Овчинников — автор опер «Маскарад» и «На заре туманной юности», он написал музыку к балетам «Суламифь», «Война и мир» и «Песнь Песней», также он писал музыку и к кинофильмам.