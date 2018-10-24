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На Украине украли выделенные на реабилитацию воевавших в Донбассе деньги

24 октября 2018, 18:24  •  91 • Украина
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа коммерсантов украла 6 млн гривен, выделенных на реабилитацию участников боевых действий в Донбассе.
 
© ministryofdefenceua / Flickr
 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что бизнесмены в ходе торгов предоставили ложные данные о наличии в учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.

В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, предусмотренных по условиям тендера.

«Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме в течение 2016—2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму более 6 млн гривен», — указывается в заявлении.

В рамках начатого уголовного производства директору учреждения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 и 366 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве установили «памятник коррупции».

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.

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