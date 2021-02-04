Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина намерена отобрать у России Черноморский флот
Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
Главная / Украина

На Украине учредили День памяти борцов с Холокостом, чествовать будут и Шухевича

04 февраля 2021, 16:25  •  91 • Украина

На Украине учредили новый праздник — День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Отмечать его будут ежегодно 14 мая.

Постановление №4479 «О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны» поддержали 344 депутата из 372 присутствующих на заседании Верховной Рады.

В ходе обсуждения документа депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская объявила одним из таких «спасителей» гитлеровского коллаборанта и нациста Романа Шухевича:

«Мне жаль, что мы только на тридцатом году нашей независимости до этого доросли, потому что это про зрелость всех нас и нашей политической нации — знать о тех людях, что творили историю.И представьте себе, какая мощь у народа, который, пройдя три голодомора, фактически геноцида, имел силу и мужество протягивать руку и помогать людям, которые были рядом.

Кстати, я хочу в этом зале напомнить о человеке, который многих раздражает и многих объединяет, потому что – это наша история. Роман Шухевич, чья семья спасла еврейскую семью, а именно семилетнюю девочку Ирину Райхенберг. И когда жену Романа Шухевича всё-таки забрали в Гестапо, друг Романа смог сделать документы отдать девочку в приют, где она и выжила. И таких примеров по Украине тысячи и миллионы».

В ответ депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский назвал заявление Бобровской ложью и спекуляцией.

«Безусловно, я призываю вас поддержать этот законопроект и почтить память каждого украинца, кто помогал сохранить жизни жертвам Холокоста. Но я внезапно услышал, что семья офицера немецкого «Абвера» Шухевича якобы помогала какой-то еврейской девочке. Это миф и ложь, и она порочит саму мысль, она спекулирует на этом постановлении», – возмутился он.

В пояснительной записке к постановлению указано, что «на Украине помощь евреям была намного сложнее и опаснее по сравнению с другими местами оккупированной Европы».

Согласно принятому документу, Министерству культуры рекомендовано обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти списка лиц, «которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны».

Министерству образования и науки рекомендовано включать темы, посвященные новому Дню памяти, в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
03 февраля 2021, 18:25
Ультраправые на Украине выбрали новые цели — русскоговорящих девушек из Харькова
04 февраля 2021, 08:10
Беспрецедентный удар: Зеленскому поступил приказ от хозяев и он начал действовать
03 февраля 2021, 18:25
Корреспондент ФАН показал, что происходит возле офисов закрытых на Украине телеканалов
04 февраля 2021, 08:10
В Раде не сомневаются, что Зеленский скоро сядет в тюрьму
04 февраля 2021, 00:50
Зеленский отчитался перед Западом о закрытии оппозиционных каналов
04 февраля 2021, 02:40
«МВ»: гражданка Румынии Санду проводит политику Бухареста
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2021, 05:10
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Канаде и позвали к себе
01 февраля 2021, 02:15
"Крым отдать, перемен подать!": Протест 31 января в лицах
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
31 января 2021, 18:55
В Петербурге толпа напала на полицейского: Сотрудник достал табельное оружие
30 января 2021, 04:25
Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач
31 января 2021, 08:50
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
29 января 2021, 01:50
Украина проводит «реформу уничтожения пенсионеров»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.