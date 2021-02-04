На Украине учредили День памяти борцов с Холокостом, чествовать будут и Шухевича

На Украине учредили новый праздник — День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Отмечать его будут ежегодно 14 мая.Постановление №4479 «О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны» поддержали 344 депутата из 372 присутствующих на заседании Верховной Рады.В ходе обсуждения документа депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская объявила одним из таких «спасителей» гитлеровского коллаборанта и нациста Романа Шухевича:«Мне жаль, что мы только на тридцатом году нашей независимости до этого доросли, потому что это про зрелость всех нас и нашей политической нации — знать о тех людях, что творили историю.И представьте себе, какая мощь у народа, который, пройдя три голодомора, фактически геноцида, имел силу и мужество протягивать руку и помогать людям, которые были рядом.Кстати, я хочу в этом зале напомнить о человеке, который многих раздражает и многих объединяет, потому что – это наша история. Роман Шухевич, чья семья спасла еврейскую семью, а именно семилетнюю девочку Ирину Райхенберг. И когда жену Романа Шухевича всё-таки забрали в Гестапо, друг Романа смог сделать документы отдать девочку в приют, где она и выжила. И таких примеров по Украине тысячи и миллионы».В ответ депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский назвал заявление Бобровской ложью и спекуляцией.«Безусловно, я призываю вас поддержать этот законопроект и почтить память каждого украинца, кто помогал сохранить жизни жертвам Холокоста. Но я внезапно услышал, что семья офицера немецкого «Абвера» Шухевича якобы помогала какой-то еврейской девочке. Это миф и ложь, и она порочит саму мысль, она спекулирует на этом постановлении», – возмутился он.В пояснительной записке к постановлению указано, что «на Украине помощь евреям была намного сложнее и опаснее по сравнению с другими местами оккупированной Европы».Согласно принятому документу, Министерству культуры рекомендовано обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти списка лиц, «которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны».Министерству образования и науки рекомендовано включать темы, посвященные новому Дню памяти, в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.