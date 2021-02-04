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На Украине учредили День памяти борцов с Холокостом, чествовать будут и Шухевича
04 февраля 2021, 16:25 • 91 • Украина
На Украине учредили новый праздник — День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Отмечать его будут ежегодно 14 мая.
Постановление №4479 «О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны» поддержали 344 депутата из 372 присутствующих на заседании Верховной Рады.
В ходе обсуждения документа депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская объявила одним из таких «спасителей» гитлеровского коллаборанта и нациста Романа Шухевича:
«Мне жаль, что мы только на тридцатом году нашей независимости до этого доросли, потому что это про зрелость всех нас и нашей политической нации — знать о тех людях, что творили историю.И представьте себе, какая мощь у народа, который, пройдя три голодомора, фактически геноцида, имел силу и мужество протягивать руку и помогать людям, которые были рядом.
Кстати, я хочу в этом зале напомнить о человеке, который многих раздражает и многих объединяет, потому что – это наша история. Роман Шухевич, чья семья спасла еврейскую семью, а именно семилетнюю девочку Ирину Райхенберг. И когда жену Романа Шухевича всё-таки забрали в Гестапо, друг Романа смог сделать документы отдать девочку в приют, где она и выжила. И таких примеров по Украине тысячи и миллионы».
В ответ депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский назвал заявление Бобровской ложью и спекуляцией.
«Безусловно, я призываю вас поддержать этот законопроект и почтить память каждого украинца, кто помогал сохранить жизни жертвам Холокоста. Но я внезапно услышал, что семья офицера немецкого «Абвера» Шухевича якобы помогала какой-то еврейской девочке. Это миф и ложь, и она порочит саму мысль, она спекулирует на этом постановлении», – возмутился он.
В пояснительной записке к постановлению указано, что «на Украине помощь евреям была намного сложнее и опаснее по сравнению с другими местами оккупированной Европы».
Согласно принятому документу, Министерству культуры рекомендовано обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти списка лиц, «которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны».
Министерству образования и науки рекомендовано включать темы, посвященные новому Дню памяти, в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.
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