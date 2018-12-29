|
На Украине у задержанного студента нашли арсенал оружия
29 декабря 2018, 20:39 • 79 • Украина
В Днепропетровской области Украины полиция задержала 17-летнего студента колледжа, который хранил в съёмной квартире гранаты, тротиловые шашки, автомат и гранатомёт.
РИА Новости
Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, студент был задержан 28 декабря в городе Новомосковское.
В ходе осмотра у него нашли гранаты, запалы и тротиловые шашки. По словам студента, он привёз боеприпасы из Херсона.
«Во время обысков в квартире, которую он снимал в городе Херсоне, изъято девять гранат, 13 запалов, 18 тротиловых шашек, более 500 патронов, автомат Калашникова, магазины к нему и подствольный гранатомёт», — отметили в полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на Украине мужчина оставил гранатомёт РПГ-22 на заднем сиденье такси.
Подпишитесь на нас
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
25 декабря 2018, 03:09
|
26 декабря 2018, 05:09
|
26 декабря 2018, 22:54
|
27 декабря 2018, 03:54
|
26 декабря 2018, 01:54
|
22 декабря 2018, 23:09
|
25 декабря 2018, 03:10