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На Украине у русских грозят отобрать землю

28 июня 2021, 00:45  •  44 • Политика
Власти страны будут дополнительно следить за сделками купли-продажи недвижимости русских на территории Украины.
Украина будет отслеживать сделки русских по покупке недвижимости на территории страны, а землю будут отбирать. Об этом стало известно со слов заместителя главы Минэкономики Украины Тараса Высоцкого.
Он подчеркнул, что граждане России купить землю на Украине не смогут, якобы "Россия - страна-агрессор". Он сказал, что попытки незаконного приобретения будут пресекать.
"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю ", - объяснил Высоцкий.
Частью дополнительной проверки станет проверка информации о том, откуда поступали средства на приобретение недвижимости.

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