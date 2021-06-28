На Украине у русских грозят отобрать землю

Власти страны будут дополнительно следить за сделками купли-продажи недвижимости русских на территории Украины.

Украина будет отслеживать сделки русских по покупке недвижимости на территории страны, а землю будут отбирать. Об этом стало известно со слов заместителя главы Минэкономики Украины Тараса Высоцкого.

Он подчеркнул, что граждане России купить землю на Украине не смогут, якобы "Россия - страна-агрессор". Он сказал, что попытки незаконного приобретения будут пресекать.

"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю ", - объяснил Высоцкий.

Частью дополнительной проверки станет проверка информации о том, откуда поступали средства на приобретение недвижимости.