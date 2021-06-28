|
На Украине у русских грозят отобрать землю
28 июня 2021, 00:45 • 44 • Политика
Власти страны будут дополнительно следить за сделками купли-продажи недвижимости русских на территории Украины.
Украина будет отслеживать сделки русских по покупке недвижимости на территории страны, а землю будут отбирать. Об этом стало известно со слов заместителя главы Минэкономики Украины Тараса Высоцкого.
Он подчеркнул, что граждане России купить землю на Украине не смогут, якобы "Россия - страна-агрессор". Он сказал, что попытки незаконного приобретения будут пресекать.
"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю ", - объяснил Высоцкий.
Частью дополнительной проверки станет проверка информации о том, откуда поступали средства на приобретение недвижимости.
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июня 2021, 06:20
|
24 июня 2021, 01:25
|
26 июня 2021, 02:55
|
26 июня 2021, 13:55
|
23 июня 2021, 00:40
|
23 июня 2021, 16:15
|
24 июня 2021, 03:15