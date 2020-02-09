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На Украине три ребёнка провалились под лёд и утонули
09 февраля 2020, 13:54 • 67 • Украина
Два мальчика и девочка провалились под лёд и утонули в Запорожской области Украины.
@UA.KyivPolice Facebook
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
«8 февраля в Запорожское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от медицинских работников о гибели трёх малолетних детей в одном из сёл Запорожского района», — приводит заявление полиции телеканал.
Отмечается, что дети пошли гулять и долго не возвращались домой. Родители самостоятельно начали поиски детей и обнаружили тела. Они вызвали скорую, но спасти детей не удалось.
Ранее в Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей, которых засыпало снегом во время прогулки по отвалам.
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