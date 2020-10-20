На Украине требуют запретить школьникам общаться на переменах на русском • 65 • Украина

Несмотря на тотальную украинизацию, школьное пространство остаётся двуязычным. Украинизаторам мало, что на Украине уничтожено преподавание на русском, теперь добрались до внеклассного времени школьников, требуя общения на переменах на украинском.



Так, во время Национального круглого стола «Речь», кандидат филологических наук Оксана Данилевская подчеркнув, что в большинстве школ на Украине обучают детей на украинском языке, пожаловалась, что общее школьное пространство до сих пор остаётся двуязычным. Старший научный сотрудник Института украинского языка НАНУ возмущена тем, что на переменах ученики всё ещё больше общаются между собой на русском.



«Если на начало провозглашения независимости Украины в 1991 году на украинском языке обучалось лишь 47% школьников, то сегодня на нём учатся 90% учеников», — отметила она.



В то же время, по данным исследования Института украинского языка, на самом деле пространство школ по всей Украине, за исключением западных областей, остаётся двуязычным.



Данилевская добавила, что на Украине сложилась парадоксальная ситуация, «когда в образовательных учреждениях получила распространение диглоссия — лингвистическое проявление, когда речи чётко разделены функционально».



«На украинском языке лучшего или худшего качества пользуются при условиях, на нём преподают, но языком общения в перерывах, внешкольных мероприятий, языком общения учителей с родителями, детей между собой является русский язык», — жалуется Данилевская.



По её мнению, такая ситуация не способствует воспитанию украиноязычной устойчивости.



«Дети принимают то, что в школе чётко прописаны правила. И вот правило должно быть одно для всех: если это школа с украинским языком обучения, то, безусловно, учителя должны пользоваться этим языком, не демонстрируя двойные стандарты: когда они в классе пользуются украинским, а как раздаётся звонок, выходят в коридор и переключаются на русский», — возмущается кандидат филологических наук.



Резюмируя, Данилевская предложила запретить разговаривать на переменах на русском языке.



На видео с 56 минуты:



«Родной язык — это язык, который человек усваивает с раннего детства без специального обучения, находясь в соответствующей языковой среде („первый язык‟). Ребёнок может усвоить с раннего детства в той или иной мере и несколько языков, в этом случае у него может быть два и более родных языков.



Мы же — придумали сами себе проблему и ломаем своих собственных детей под навязанное нам ущербное представление о природе человека и об устройстве мира. Согласно ВОЗ насилие над детьми является глобальной проблемой с серьёзными пожизненными последствиями. Для всех нас», — прокомментировал в соцсети нардеп Ренат Кузьмин.



«Украинизаторы не угомонятся. Им мало, что уничтожено преподавание на русском, теперь добрались до внеклассного времени школьников. На переменах, оказывается, тоже надо на мове балакать. До кухонь, где обещал оставить русский язык пан Тягнибок, тоже доберутся, будьте уверены. Дай палец, откусят руку. Не, ну а чё, сами ведь не сопротивлялись. Не плохо же, когда ребёнок знает ещё один язык, верно? А железная логика того, что если страна называется Украиной, то и язык в ней должен быть государственный только украинский — вообще не обсуждается.



Галицкий нацизм вам ещё и не таким лайном головы забьёт. Успевайте только глотать. Верю, такими темпами наступят времена, когда за русский на Украине будут сажать — возможно, даже пожизненно, как обещает Гадёныш за коррупцию в своём опроснике. Попросишь так „косячок‟ легальный продать не на мове и опа — пять лет с конфискацией», — прогнозируют пользователи интернета.



В основном интернет-пользователи едины во мнении, что тотальная украинизация проваливается с треском.







Несмотря на тотальную украинизацию, школьное пространство остаётся двуязычным. Украинизаторам мало, что на Украине уничтожено преподавание на русском, теперь добрались до внеклассного времени школьников, требуя общения на переменах на украинском.Так, во время Национального круглого стола «Речь», кандидат филологических наук Оксана Данилевская подчеркнув, что в большинстве школ на Украине обучают детей на украинском языке, пожаловалась, что общее школьное пространство до сих пор остаётся двуязычным. Старший научный сотрудник Института украинского языка НАНУ возмущена тем, что на переменах ученики всё ещё больше общаются между собой на русском.«Если на начало провозглашения независимости Украины в 1991 году на украинском языке обучалось лишь 47% школьников, то сегодня на нём учатся 90% учеников», — отметила она.В то же время, по данным исследования Института украинского языка, на самом деле пространство школ по всей Украине, за исключением западных областей, остаётся двуязычным.Данилевская добавила, что на Украине сложилась парадоксальная ситуация, «когда в образовательных учреждениях получила распространение диглоссия — лингвистическое проявление, когда речи чётко разделены функционально».«На украинском языке лучшего или худшего качества пользуются при условиях, на нём преподают, но языком общения в перерывах, внешкольных мероприятий, языком общения учителей с родителями, детей между собой является русский язык», — жалуется Данилевская.По её мнению, такая ситуация не способствует воспитанию украиноязычной устойчивости.«Дети принимают то, что в школе чётко прописаны правила. И вот правило должно быть одно для всех: если это школа с украинским языком обучения, то, безусловно, учителя должны пользоваться этим языком, не демонстрируя двойные стандарты: когда они в классе пользуются украинским, а как раздаётся звонок, выходят в коридор и переключаются на русский», — возмущается кандидат филологических наук.Резюмируя, Данилевская предложила запретить разговаривать на переменах на русском языке.На видео с 56 минуты:«Родной язык — это язык, который человек усваивает с раннего детства без специального обучения, находясь в соответствующей языковой среде („первый язык‟). Ребёнок может усвоить с раннего детства в той или иной мере и несколько языков, в этом случае у него может быть два и более родных языков.Мы же — придумали сами себе проблему и ломаем своих собственных детей под навязанное нам ущербное представление о природе человека и об устройстве мира. Согласно ВОЗ насилие над детьми является глобальной проблемой с серьёзными пожизненными последствиями. Для всех нас», — прокомментировал в соцсети нардеп Ренат Кузьмин.«Украинизаторы не угомонятся. Им мало, что уничтожено преподавание на русском, теперь добрались до внеклассного времени школьников. На переменах, оказывается, тоже надо на мове балакать. До кухонь, где обещал оставить русский язык пан Тягнибок, тоже доберутся, будьте уверены. Дай палец, откусят руку. Не, ну а чё, сами ведь не сопротивлялись. Не плохо же, когда ребёнок знает ещё один язык, верно? А железная логика того, что если страна называется Украиной, то и язык в ней должен быть государственный только украинский — вообще не обсуждается.Галицкий нацизм вам ещё и не таким лайном головы забьёт. Успевайте только глотать. Верю, такими темпами наступят времена, когда за русский на Украине будут сажать — возможно, даже пожизненно, как обещает Гадёныш за коррупцию в своём опроснике. Попросишь так „косячок‟ легальный продать не на мове и опа — пять лет с конфискацией», — прогнозируют пользователи интернета.В основном интернет-пользователи едины во мнении, что тотальная украинизация проваливается с треском. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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