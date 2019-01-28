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На Украине требуют "закрыть глаза" России на президентские выборы

28 января 2019, 19:54  •  71 • Политика
На Украине призвали не регистрировать наблюдателей из России, а также других "неблагонадежных" иностранцев. С инициативой выступил "Комитет избирателей Украины".
На Украине потребовали не регистрировать наблюдателей за выборами президента страны, если у них имеется паспорт России. С соответствующим заявлением выступила Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины"(КИУ).
На странице организации в Facebook говорится, что "существует реальная угроза" того, что в делегацию международных наблюдателей могут войти граждане России. По мнению председателя КИУ, российские наблюдатели "могут своими действиями и заявлениями попробовать дискредитировать избирательный процесс на Украине".
"КИУ рекомендует ЦИК не регистрировать наблюдателей, являющихся гражданами России", - говорится в сообщении организации.
Помимо дискриминации российских граждан в КИУ призывают не регистрировать в качестве наблюдателей всех, кто ранее был замечен в "попытках дискредитировать" выборы в других государствах.
Как отмечают в комментариях пользователи соцсети, на Украине, похоже, хотят избавиться от всех наблюдателей, которые потенциально могут сообщить о махинациях и нарушениях на выборах президента страны. Напомним, что выборы должны состояться уже в марте этого года. Ожидается, что на них прибудут 850 иностранных наблюдателей.

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