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На Украине требуют от Китая ответственности и компенсации за пандемию COVID-19

12 мая 2020, 16:55  •  176 • Украина

В Окружной админсуд Киева подан иск на Государственный Совет Китая за бездеятельность по защите населения от коронавируса. Как сообщает пресс-служба суда, истцом выступила одна из общественных организаций.

Среди её требований – обязать правительство Китая выплатить все гражданско-правовые убытки и реституцию, установленные нормами международного права.

Согласно информации, кроме Китая ответчиками по иску также проходят Офис президента Украины, Кабмин, Минздрав, Минсоцполитики, СБУ, Офис генпрокурора, бывший премьер-министр Алексей Гончарук, экс-министры МОЗ Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 нардепов (члены комитетов Рады по вопросам бюджета, здоровья нации, медпомощи и медстрахования).

В целом в иске прописаны 9 требований.

От правительства истец ждет разработки госпрограм по борьбе с COVID-19 и санитарно-противоэпидемических правил и норм, а от Минздрава – проведения клинических испытаний препаратов против коронавируса.

В настоящее время судьи решают вопрос с открытием производства по административному делу.

Напомним, в конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит «серьезное расследование» в отношении Китая из-за вспышки коронавируса. По словам главы Белого дома, в США еще не подсчитали сумму компенсации, которую будут требовать от Китая, но она будет больше той, которую озвучили в Германии ($165 млрд).

Международного расследования о происхождении коронавируса потребовала также и Австралия Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19. В ответ на это Китай пригрозил Австралии экономическими последствиями.

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