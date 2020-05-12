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На Украине требуют от Китая ответственности и компенсации за пандемию COVID-19
12 мая 2020, 16:55 • 176 • Украина
В Окружной админсуд Киева подан иск на Государственный Совет Китая за бездеятельность по защите населения от коронавируса. Как сообщает пресс-служба суда, истцом выступила одна из общественных организаций.
Среди её требований – обязать правительство Китая выплатить все гражданско-правовые убытки и реституцию, установленные нормами международного права.
Согласно информации, кроме Китая ответчиками по иску также проходят Офис президента Украины, Кабмин, Минздрав, Минсоцполитики, СБУ, Офис генпрокурора, бывший премьер-министр Алексей Гончарук, экс-министры МОЗ Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 нардепов (члены комитетов Рады по вопросам бюджета, здоровья нации, медпомощи и медстрахования).
В целом в иске прописаны 9 требований.
От правительства истец ждет разработки госпрограм по борьбе с COVID-19 и санитарно-противоэпидемических правил и норм, а от Минздрава – проведения клинических испытаний препаратов против коронавируса.
В настоящее время судьи решают вопрос с открытием производства по административному делу.
Напомним, в конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит «серьезное расследование» в отношении Китая из-за вспышки коронавируса. По словам главы Белого дома, в США еще не подсчитали сумму компенсации, которую будут требовать от Китая, но она будет больше той, которую озвучили в Германии ($165 млрд).
Международного расследования о происхождении коронавируса потребовала также и Австралия Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19. В ответ на это Китай пригрозил Австралии экономическими последствиями.
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