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На Украине требуют импичмента Зеленского
05 ноября 2020, 09:25 • 154 • Политика
Над президентом Незалежной нависла угроза лишиться полномочий
То, что делает Владимир Зеленский, вполне может завершиться его импичментом. Об этом предупредили в Верховной раде.
В Незалежной рухнула власть, заявил один из депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Президента, который, являясь гарантом Конституции, грубо нарушает ее, чтобы угодить кому-то за рубежом, поэтому нужно лишить его полномочий, отметил Илья Кива.
Наплевательское отношение к Основному закону страны не должно остаться безнаказанным. Поэтому Раде готовы обсудить вопрос о пребывании Зеленского на высшем государственном посту, добавил парламентарий, речь которого цитируется на сайте его партии.
Украиной руководят извне, передает высказывание Кивы телеканал "360". Это лишний раз подтверждают слова главы страны о том, что таких его действий требуют зарубежные партнеры и послы "большой семерки", которые взамен обещают помощь Незалежной, сообщил политик, пишет "Общественная служба новостей".
Ранее стало известно о реакции Владимира Зеленского на решение Конституционного суда Украины о признании несостоятельным продвигаемого президентом закона "О предотвращении коррупции". Он назвал чертями олигархов и элиту, которые якобы пытаются через КСУ отстоять собственные интересы.
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