На Украине требуют демонтажа изображений Ленина и Сталина в Черниговской области

В Украинском институте национальной памяти (УИНП) потребовали демонтировать мозаичные изображения Владимира Ленина и Иосифа Сталина, размещённые на водонапорной башне в центре города Новгорода-Северского в Черниговской области.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что УИНП в июле обратился в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию страны с требованием рассмотреть данный вопрос.

По мнению сотрудников института, отказ демонтировать мозаику с изображениями Ленина и Сталина является нарушением закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».

Также в УИНП требуют открыть уголовное производство по ст. 436-1 УК Украины («Распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима»).

Также в ведомстве считают незаконными изображения серпа и молота на здании по улице Карла Маркса и сам факт, что улица не была переименована.

Как уточняется на сайте, УИНП обращался с данными требованиями в местные органы власти. По словам представителей городской администрации, изображения Ленина и Сталина «не используются в качестве символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

В ведомстве потребовали провести расследование и призвать причастных к нарушению закона лиц к ответственности.

Ранее в институте заявили, что на Украине практически завершена работа по декоммунизации.