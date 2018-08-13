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На Украине требуют демонтажа изображений Ленина и Сталина в Черниговской области

13 августа 2018, 20:24  •  74 • Украина
В Украинском институте национальной памяти (УИНП) потребовали демонтировать мозаичные изображения Владимира Ленина и Иосифа Сталина, размещённые на водонапорной башне в центре города Новгорода-Северского в Черниговской области.
 
© Sokolenko13 / wikimedia.org
 

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что УИНП в июле обратился в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию страны с требованием рассмотреть данный вопрос.

По мнению сотрудников института, отказ демонтировать мозаику с изображениями Ленина и Сталина является нарушением закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики». 

Также в УИНП требуют открыть уголовное производство по ст. 436-1 УК Украины («Распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима»).

Также в ведомстве считают незаконными изображения серпа и молота на здании по улице Карла Маркса и сам факт, что улица не была переименована. 

Как уточняется на сайте, УИНП обращался с данными требованиями в местные органы власти. По словам представителей городской администрации, изображения Ленина и Сталина «не используются в качестве символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». 

В ведомстве потребовали провести расследование и призвать причастных к нарушению закона лиц к ответственности.

Ранее в институте заявили, что на Украине практически завершена работа по декоммунизации. 

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