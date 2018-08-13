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На Украине требуют демонтажа изображений Ленина и Сталина в Черниговской области
13 августа 2018, 20:24 • 74 • Украина
В Украинском институте национальной памяти (УИНП) потребовали демонтировать мозаичные изображения Владимира Ленина и Иосифа Сталина, размещённые на водонапорной башне в центре города Новгорода-Северского в Черниговской области.
© Sokolenko13 / wikimedia.org
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что УИНП в июле обратился в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию страны с требованием рассмотреть данный вопрос.
По мнению сотрудников института, отказ демонтировать мозаику с изображениями Ленина и Сталина является нарушением закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».
Также в УИНП требуют открыть уголовное производство по ст. 436-1 УК Украины («Распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима»).
Также в ведомстве считают незаконными изображения серпа и молота на здании по улице Карла Маркса и сам факт, что улица не была переименована.
Как уточняется на сайте, УИНП обращался с данными требованиями в местные органы власти. По словам представителей городской администрации, изображения Ленина и Сталина «не используются в качестве символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».
В ведомстве потребовали провести расследование и призвать причастных к нарушению закона лиц к ответственности.
Ранее в институте заявили, что на Украине практически завершена работа по декоммунизации.
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