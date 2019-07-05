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На Украине теперь свои Псаки: Первые лица страны опозорились из-за незнания географии
05 июля 2019, 15:09 • 99 • Политика
Сразу несколько первых лиц Украины опозорились из-за незнания географии и запутались в столицах Канады и Нидерландов. На Украине теперь свои Джен Псаки, иронизируют в Сети, вспоминая о "подлодках у берегов Белоруссии" и переименовании Киева в "Куев".
Пресс-служба украинского лидера Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады. А депутат Верховной рады Ирина Геращенко тут же высмеяла сторонников украинского президента и провела ликбез, в котором ошиблась сама, перепутав столицу Нидерландов.
"Воистину география - москальская лженаука!" - отреагировала на новые веяния среди украинского истеблишмента журналистка Юлия Витязева.
Её подписчики в "Твиттере" связали географическое фиаско Киева с "хваленым европейским образованием". Они напомнили, что в своё время Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Госдепартамента США, грозилась отправить Шестой флот ВМФ США "к берегам Белоруссии". Теперь, делают они вывод, у Украины есть свои Псаки.
Вспомнили в Сети и о проблемах украинских деятелей с историей — от заявлений о том, что "Иисус Христос был украинцем", до незнания обстоятельств основания Киева.
К слову, поскольку Украина объявила войну русицизмам в языке, в латинской транскрипции столица государства теперь называется не Kiev, а Kyiv — с одобрения Совета США по географическим названиям. А на кириллице, очевидно, Куев.
Фото: твиттер/Юлия Витязева
Фото: твиттер/Анатолий Линник
Фото: твиттер/Егор...
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