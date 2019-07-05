На Украине теперь свои Псаки: Первые лица страны опозорились из-за незнания географии

Пресс-служба украинского лидера Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады. А депутат Верховной рады Ирина Геращенко тут же высмеяла сторонников украинского президента и провела ликбез, в котором ошиблась сама, перепутав столицу Нидерландов.

"Воистину география - москальская лженаука!" - отреагировала на новые веяния среди украинского истеблишмента журналистка Юлия Витязева.

Её подписчики в "Твиттере" связали географическое фиаско Киева с "хваленым европейским образованием". Они напомнили, что в своё время Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Госдепартамента США, грозилась отправить Шестой флот ВМФ США "к берегам Белоруссии". Теперь, делают они вывод, у Украины есть свои Псаки.

Вспомнили в Сети и о проблемах украинских деятелей с историей — от заявлений о том, что "Иисус Христос был украинцем", до незнания обстоятельств основания Киева.

К слову, поскольку Украина объявила войну русицизмам в языке, в латинской транскрипции столица государства теперь называется не Kiev, а Kyiv — с одобрения Совета США по географическим названиям. А на кириллице, очевидно, Куев.

Фото: твиттер/Юлия Витязева

Фото: твиттер/Анатолий Линник

Фото: твиттер/Егор...