На Украине теперь один жених на десять невест. Все уехали на заработки или на войну

Порошенко будет мстить

Под покровом ночи Петр Порошенко вернулся в Киев. А многие тут гадали: «вернется - не вернется». И даже ставки делали. У экс-президента, с разгромным счетом проигравшего выборы, тут – «лежбище», причем в парламент фракция Порошенко «Европейская солидарность» прошла, а следовательно, никакие «посадки», несмотря на возбужденные более 20-ти уголовных дел экс-президенту, похоже, не угрожают. Местные политологи полагают, что Петр Алексеевич будет теперь мстить за свое поражение Зеленскому и сделает попытку реванша уже в ближайшее время. Даже предсказывают, что Зеленский свой пятилетний срок не отработает. Уж слишком часто Путину звонит.

А пока депутаты Верховной рады прошлого созыва и нового - все еще наслаждаются остатками лета - простые украинцы затягивают пояса все туже, готовясь к очередной зиме. Будет ли тепло в домах, будет ли стабильным курс гривны (она падает все ниже) - неизвестно. Продуктовая инфляция давно бьет рекорды прошлого лета, причем никто предсказать не берется - чего ждать от новой команды Зеленского.

Простые украинцы затягивают пояса все туже, готовясь к очередной зимеФото: REUTERS

И снова на пути стена

В последний месяц лета на Донбассе нарушено «Хлебное перемирие»: с обеих сторон погибли люди. Для новых депутатов это… оказалось отличным поводом для пиара. К примеру, депутат от фракции Зеленского «Слуга народа» Александр Дубинский предлагает отгородиться от России очередной стеной. Предыдущую стену, которая была из сетки-рабицы, да так и не достроилась, возводил скандальный Арсений Яценюк. Так возводил, что из бюджета исчезло 7 миллионов гривен.

На новую стену со рвами, вышками и пограничниками - правительство уже планирует выделить 4 миллиона гривен.

- Вы не понимаете! У Зеленского в команде неплохие профессионалы. Там почти все - юристы, следователи и налоговики, - горячится дама средних лет.

- А как же свадебный фотограф? - напоминаю избирательнице и поклоннице Зеленского.

- Пусть будет. Хороший фотограф всегда пригодится, - резюмирует политически подкованная поклонница Зеленского.

В последний месяц лета на Донбассе нарушено «Хлебное перемирие»: с обеих сторон погибли людиФото: REUTERS

В ближайшее время Украина намеревается заняться продажей единственного, что здесь еще остается ценного - земли. Эта тема тут горячо обсуждается чуть ли не повсеместно.

- Земля – такой же товар, как и газ или нефть. Осенью вы увидите первые ощутимые результаты, - мечтают многие, еще не успевшие разочароваться в новом президенте, киевляне.

Однако, есть и в Киеве «протрезвевшие». 73 процента электората наивно полагали что хуже, чем при Порошенко быть не может, а хуже может быть очень даже всегда.

И знают в совершенстве английский и иврит

В нашем доме жила очень известный профессор - судмедэксперт Софья Петровна Д. В 90-е годы она не захотела читать лекции на украинском языке и уволилась из университета.

Ректору профессор сказала, что "сыняк" и "кровоподтек" - глубоко разные слова по значению в терминологии судебно-медицинского протокола, после чего женщина сидела дома где-то с месяц, а потом за ней буквально приползли на коленях, умоляя вернуться на работу. До нулевых, если не дольше, и почти до своих 90 лет, Софья Петровна читала лекции в Киеве и писала монографии на русском.

Никто предсказать не берется - чего ждать от новой команды ЗеленскогоФото: REUTERS

В те непростые годы незалежности Украины здесь еще было много русских школ, хотя их уже и начали массово закрывать, а вузы уже тогда перестраивали на «мову». Но теперь, в 2019–м, профессиональные и дружеские контакты среди русского Киева стремительно сокращаются. Иных уж нет, а те - далече. В 2019-м русскоязычный, русскокультурный Киев не то чтоб сдался, а просто свыкся, притерпелся к боли, уже не сопротивляясь всему нерусскому. Подчинился правилам новой «европейской жизни».

Высшее образование здесь давно дискредитировано и, по сути, уничтожено коррупцией. Причем, по данным соцопросов, на Украине к 2025 году только 20% молодых людей смогут получить высшее образование по причине его недоступности.

При этом в столице сплошь и рядом открываются коммерческие курсы польского, венгерского, чешского, немецкого, английского и иврита, как наиболее популярных для предстоящей эмиграции. Только за последние 5 постмайданных лет Украину покинули 65 тысяч врачей.

Продуктовая инфляция давно бьет рекорды прошлого летаФото: REUTERS

Зреет калина красная

На днях встретила одну давнюю знакомую, свою ровесницу, и мы остановились поболтать. Ольга еще в лихие 90-е пошла послушницей в Голосеевский монастырь, что дало возможность семье выжить, элементарно прокормиться.

Мать троих дочек, из которых старшей - 31, средней - 29, младшей — 16, заметно состарилась и выглядела уставшей. Старшая дочь уже родила Ольге троих внуков, с которыми женщина охотно нянчится.

Средняя закончила регентское училище и работает при монастыре, младшая - смешная толстушка - заканчивает школу и хочет уехать под Москву, в Сергиев Посад, чтоб остаться при знаменитой Троице-Сергиевой Лавре.

Ольга пожаловалась, что на Украине на десять невест - один жених, да и тот жениться не хочет, даже когда невеста уже на девятом месяце. Много украинок сегодня рожают без мужей, а у некоторых – женихи и вовсе погибли на Донбассе. Война уже унесла жизни 14 тысяч человек.

- Вот в Киеве войны нет, а душу все равно как камень придавил. Молиться надо, просить милости, а иначе пропадем совсем, - искренне обращается ко мне Ольга на прощание.

В киевских дворах уже чувствуется дыхание скорой осени: всюду зреет ярко-красная калина - неизменный символ украинской семьи.

Ее плотные гроздья все больше наливаются терпким соком, как кровью. И листья шелестят на ветру: хватит революций, хватит войн, хватит...

Мало ли их было на Руси? Ни одна счастья не принесла.