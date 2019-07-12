На Украине телеканал потребовал защиты от радикалов

Телеканал «112 Украина» призвал правоохранительные органы страны защитить сотрудников редакции от произвола национал-радикалов.

Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте канала.

«Мы, сотрудники телеканала «112 Украина», просим правоохранительные органы защитить нас от произвола национал-радикалов, которые путём запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить нас отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам», — указывается в заявлении.

В сообщении подчёркивается, что на протяжении последних пяти лет украинская власть ведёт борьбу против свободы слова. В подтверждение данных слов, в обращении приводятся примеры нападений на отдельных украинских журналистов и на целые редакции.

Также в заявлении рассказывается о готовящейся 13 июля акции радикалов у здания телеканала.

«Мы просим министра внутренних дел Арсена Авакова и руководство Нацполиции выполнять свои обязанности и защитить телеканал от любых незаконных действий, пресечь разгул бандитизма в отношении журналистов», — отмечается в обращении.

Ранее телеканал NEWSONE обратился к международным организациям в связи с давлением украинских властей на СМИ.

В июле в Киеве избили журналиста украинского издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука.