Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аваков оценил вынесенный в Италии приговор украинцу
Молдова угрожает перекрыть Приднестровью автомобильное движение
Разглядеть не удалось: Прибывшие в Турцию С-400 скрыли тканью от глаз журналисто...
Анонимка о пропавшей в Ватикане девочке раскрыла исчезновение двух принцесс из м...
Главная / Украина

На Украине телеканал потребовал защиты от радикалов

12 июля 2019, 19:09  •  89 • Украина
Телеканал «112 Украина» призвал правоохранительные органы страны защитить сотрудников редакции от произвола национал-радикалов.
 
112.ua
 

Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте канала.

«Мы, сотрудники телеканала «112 Украина», просим правоохранительные органы защитить нас от произвола национал-радикалов, которые путём запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить нас отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам», — указывается в заявлении.

В сообщении подчёркивается, что на протяжении последних пяти лет украинская власть ведёт борьбу против свободы слова. В подтверждение данных слов, в обращении приводятся примеры нападений на отдельных украинских журналистов и на целые редакции.

Также в заявлении рассказывается о готовящейся 13 июля акции радикалов у здания телеканала.

«Мы просим министра внутренних дел Арсена Авакова и руководство Нацполиции выполнять свои обязанности и защитить телеканал от любых незаконных действий, пресечь разгул бандитизма в отношении журналистов», — отмечается в обращении.

Ранее телеканал NEWSONE обратился к международным организациям в связи с давлением украинских властей на СМИ.

В июле в Киеве избили журналиста украинского издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
12 июля 2019, 15:54
Верховная рада нынешнего созыва завершила пленарную работу
12 июля 2019, 19:09
На Украине телеканал потребовал защиты от радикалов
11 июля 2019, 20:24
Россия и Украина проведут телемост с помощью Skype
11 июля 2019, 23:39
Украину на встрече советников «нормандской четвёрки» представит Пристайко
12 июля 2019, 02:54
«Хаос и неповиновение»: как парад в честь Дня независимости Украины стал предметом политического торга
12 июля 2019, 12:39
Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именн...
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
12 июля 2019, 09:39
Над Зеленским сгущаются тучи: "Первым позвонить в Кремль патриот Украины не имее...
12 июля 2019, 03:09
Не "Комсомолец" и не "Лошарик": Финны заинтригованы затопленным р...
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли раз...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2019, 03:39
"Ты-то куда лезешь?": Малахова одёрнули за "грязный язычок" после обращения к Зеленскому
06 июля 2019, 17:09
"В палате с Наполеоном свободно место": В соцсетях поставили диагноз заикнувшемуся об украинских танках на Красной площади политику
07 июля 2019, 15:54
"Его колесами качают". До "странного поведения" Зеленского "вытащили из предобморока" в Донбассе - соцсети
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
08 июля 2019, 11:24
"Не надо плевать нам в хачапури": Более 80% российских туристов поддержали решение Путина отменой броней
07 июля 2019, 15:54
"Лошарик" - это замалчивание "путинского чудо-оружия". Фраза на похоронах подводников стала частью теории заговора
06 июля 2019, 00:54
"Больше вы от него ни слова не услышите": На Западе уже попрощались с "ценным свидетелем" Украины по MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.