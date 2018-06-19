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На Украине суд вернул российские паспорта всем членам экипажа судна «Норд»

19 июня 2018, 20:39  •  106 • Украина
На Украине суд вернул всем членам экипажа судна «Норд» российские паспорта, изъятые пограничниками. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на адвоката моряков Владимира Войтюка.
 
РИА Новости
 

«Это промежуточная победа, потому что протоколы ещё не закрыли, а вернули пограничникам на доработку», — уточнил он.

По его словам, паспорта вернули, так как это не вещественное доказательство и к материалам дела их приобщили безосновательно.

Войтюк также отметил, что моряки пока не могут покинуть Украину, поскольку нет окончательного решения по судебному делу.

«Если мы сейчас будем пытаться пересечь границу, то пограничники опять составят протоколы и передадут их в суд», — рассказал он.

Адвокат добавил, что украинские пограничники должны устранить все недостатки и передать материалы в суд до 19 июля.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд разрешил капитану задержанного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым.

В мае сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил объявление в международный розыск подозреваемых в захвате судна «Норд».

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