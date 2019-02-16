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На Украине суд продлил арест Савченко и Рубану

16 февраля 2019, 15:24  •  100 • Украина
Черниговский апелляционный суд принял решение о продлении ареста депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко и главе центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану.
 
©РИА Новости Reuters
 

Соответствующее решение суда опубликовано в Facebook Веры Савченко — сестры арестованной Надежды Савченко.

«Суд постановил продлить обвиняемой Надежде Савченко и Владимиру Рубану срок содержания под стражей на период до 60 дней, до 15 апреля включительно, без определения размера залога», — указано в постановлении.

Ранее сообщалось, что Савченко и Рубан намерены подать ходатайство о рассмотрении их дела судом присяжных.

7 февраля Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать Савченко в качестве кандидата на пост президента.

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