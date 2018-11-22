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На Украине суд признал законным запрет Басте на въезд в страну

22 ноября 2018, 11:24  •  70 • Украина
Украинский суд признал законным запрет на въезд в страну российскому рэп-исполнителю Василию Вакуленко (Баста). Об этом информируют «Украинские новости» со ссылкой на решение суда.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что Баста подавал иск к Министерству культуры Украины и СБУ, в котором назвал безосновательным запрет въезда на Украину в течение трёх лет.

Также он назвал незаконным внесение его в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. 

В свою очередь, суд постановил, что запрет на въезд на Украину для рэпера был вынесен в связи с неоднократным посещением Бастой Крыма.

В январе Министерство культуры Украины внесло Басту в список угроз безопасности Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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