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На Украине суд отменил арест имущества сына главы МВД Авакова

25 апреля 2018, 17:54  •  60 • Украина
В Киеве суд отменил арест недвижимости сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра, подозреваемого в хищении денег при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Об этом информирует «Украинская правда» со ссылкой на решение суда.
 
Александр Аваков globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
 

По данным издания, арест отменён на три парковочных места и две квартиры. 

В суде отметили, что решение обжалованию не подлежит.

31 октября 2017 года Александр Аваков был задержан после обыска по делу о рюкзаках, закупленных МВД Украины в конце 2014 — начале 2015 года. 

1 ноября он был отпущен на свободу под личное обязательство. 

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