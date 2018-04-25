Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос армянский, но виновата Россия
Армянский майдан закончился? Все только начинается! (Анна Сочина)
СБУ обвиняет Китай в диверсиях (Руслан Осташко)
В Раде заявили о необходимости сохранить «зависимость» России от Украины
Главная / Украина

На Украине суд обязал правоохранителей возбудить дело против Порошенко

25 апреля 2018, 11:24  •  156 • Украина
Суд в Киеве обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в Facebook адвокат, бывший заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин.
 
Reuters
 

По его словам, суд требует расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.

«Следователям предстоит выяснить, создал эту преступную организацию сам гарант Конституции или это сделали для него его «любимые друзья», а он, типа, ничего не знал и не ведал», — отметил адвокат.

Кузьмин добавил, что по его обращениям суды уже обязали провести расследования.

Также он приложил соответствующий судебный документ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины перенёс рассмотрение иска экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к Порошенко на 11 мая.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

156
Источник
Похожие новости
24 апреля 2018, 22:24
Глава Минобороны Украины заявил о повышении зарплат военным лётчикам
24 апреля 2018, 22:24
Суд вынес приговор воспитательнице лагеря в Одессе, где при пожаре погибли дети
24 апреля 2018, 15:54
СМИ: Заседание СНБО Украины по вопросу санкций против России пройдёт 25 апреля

24 апреля 2018, 19:09
Москалькова обратилась в международные организации из-за задержания жительницы Крыма на Украине
24 апреля 2018, 12:39
СК возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов в Донбассе
24 апреля 2018, 12:39
«Пошли по скользкой линии»: Лавров ответил на заявление G7 о готовности ужесточить санкции против России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 апреля 2018, 10:09
Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Ответ критикам
18 апреля 2018, 16:54
«Вы не рассказываете — мы рассказываем. Вот и вся разница»: Симоньян дала интервью шведскому телеканалу SVT
23 апреля 2018, 14:09
В Германии меняется вектор политической дискуссии
24 апреля 2018, 09:39
Почему на Западе боятся и ненавидят русских
23 апреля 2018, 22:09
Путин подписал законы о блокировке в интернете и Маре Багдасарян
22 апреля 2018, 10:24
Надо, Петя, надо!
18 апреля 2018, 15:24
Крым предателям не платит, а Украина – тем более
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.