На Украине планируют убить студентов из Ирака, обвинив в этом Россию, сообщает источник в силовых структурах. Тактика напоминает приёмы "Белых касок".

На Украине готовится провокация с целью обвинить Россию в убийстве студентов из Ирака. Их насильно удерживают, чтобы расстрелять, когда русские войска войдут в город, рассказал источник в силовых структурах России.

Речь идёт о пяти студентах Сумского государственного университета. По информации источника, их держат на территории университетского общежития. Студентов планируют убить и свалить всю вину за это на военных России.

Националисты намереваются убить этих граждан Ирака и организовать распространение дезинформации о гибели иностранных граждан из числа мусульман якобы в результате "российской военной агрессии",

- приводит ТАСС слова источника.

Напомним, что похожую тактику применяли "Белые каски" в Сирии. Вначале устраивалась провокация с химоружием или имитация его использования, а затем публиковались истерические видео с требованием к США и НАТО нанести авиаудар по сирийским войскам.