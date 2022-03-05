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На Украине студентов обрекли на смерть ради провокации против России - источник

05 марта 2022, 19:10  •  268 • Политика
На Украине планируют убить студентов из Ирака, обвинив в этом Россию, сообщает источник в силовых структурах. Тактика напоминает приёмы "Белых касок".
На Украине готовится провокация с целью обвинить Россию в убийстве студентов из Ирака. Их насильно удерживают, чтобы расстрелять, когда русские войска войдут в город, рассказал источник в силовых структурах России.
Речь идёт о пяти студентах Сумского государственного университета. По информации источника, их держат на территории университетского общежития. Студентов планируют убить и свалить всю вину за это на военных России.
Националисты намереваются убить этих граждан Ирака и организовать распространение дезинформации о гибели иностранных граждан из числа мусульман якобы в результате "российской военной агрессии",
- приводит ТАСС слова источника.
Напомним, что похожую тактику применяли "Белые каски" в Сирии. Вначале устраивалась провокация с химоружием или имитация его использования, а затем публиковались истерические видео с требованием к США и НАТО нанести авиаудар по сирийским войскам.

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