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На Украине студентов обрекли на смерть ради провокации против России - источник
05 марта 2022, 19:10 • 268 • Политика
На Украине планируют убить студентов из Ирака, обвинив в этом Россию, сообщает источник в силовых структурах. Тактика напоминает приёмы "Белых касок".
На Украине готовится провокация с целью обвинить Россию в убийстве студентов из Ирака. Их насильно удерживают, чтобы расстрелять, когда русские войска войдут в город, рассказал источник в силовых структурах России.
Речь идёт о пяти студентах Сумского государственного университета. По информации источника, их держат на территории университетского общежития. Студентов планируют убить и свалить всю вину за это на военных России.
- приводит ТАСС слова источника.
Напомним, что похожую тактику применяли "Белые каски" в Сирии. Вначале устраивалась провокация с химоружием или имитация его использования, а затем публиковались истерические видео с требованием к США и НАТО нанести авиаудар по сирийским войскам.
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