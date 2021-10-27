На Украине строят новые военные городки НАТО на границах Крыма и Донбасса: готовят «грузинский сценарий»? • 74 • Украина

НАТО продолжает «ползучее» освоение Украины. Сразу после визита в Киев министра бороны США Ллойда Остина, который не только привёз Зеленскому оружие, но и пообещал открыть двери в Альянс, ОП немедленно спустил распоряжение в администрации Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей.



Банковая требует изыскать, совместно с представителями Минобороны Украины, земельные участки под строительства военных городков. Зачем «мирной» Украине военные городки? Вопрос риторический. Тем более, что типовые планы создания таких построений утверждались сотрудниками Пентагона, после чего документ получил визу на самом высоком уровне – в Офисе Президента Украины. Там традиционно «подтерлись» Конституцией, где говорится, что на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз.



Тем не менее, солдаты НАТО и так уже официально дислоцированы на территории Украины - полигон «Яворов», портовый приморский город Очаков и порт «Южный». Его, кстати, облюбовали британцы. Их водолазы уже обследовали акваторию порта и гидросооружения. Лондон официально запланировал строительство на Украине сразу двух военно-морских баз - на Азовском и Черном морях. Все идет к тому, что корабли НАТО будут стоять в портах Украины.



Кроме того, американские военные, советники и инструкторы уже работают на как минимум на шести объектах в составе спецгрупп. Например, в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений в селе Михайловка Николаевской области. Центр построен по стандартам Альянса и на западные средства, там инструкторы из США уже тренируют целую бригаду. Стоит упомянуть и об общевойсковом полигоне в Алешках Херсонской области. Он используется американскими военными и подразделениями ВСУ для особых тренировок - там учатся совершать диверсионные рейды в тылу противника. Нелишне напомнить, что находится этот центр на границе с Крымом… Так что понятно, против кого будут действовать натасканные американцами украинские диверсанты.



Впрочем, дислоцируются «воины света» не только в южных, но и в западных регионах: 233 - й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша, Ровенской области – является местом постоянной работы амерканских инструкторов в подразделениях десятой отдельной горно-штурмовой бригады (а это, между прочим, 2,5 тысячи личного состава и 800 единиц военной техники). Под контролем американских советников находится и общевойсковой полигон в пгт Гончаровское, Черниговской области. Там отвечают за обновление инфраструктуры полигона оперативного командования «Север». Напомним, что экс-министр обороны Степан Полторак прославился высказываниями о том, что путинские войска нападут на Украину с юго-севера. Видимо, после этого «опасное» направление и взяли под контроль американцы. Нельзя не упомянуть и о секретном разведцентре на острове Змеиный в Чёрном море: он используется штатовскими военными как площадка для систем наблюдения за подводной и надводной обстановкой, на котором военные ГУР МО под руководством советников из США проводят занятия и тактические учения. Донецкая область тоже не обойдена вниманием «стратегически партнеров», это ведь горячая точка, где в любую минуту можно «разогреть» силовой конфликт. Тренировочный лагерь расположен в районе Мариуполя – это вотчина олигарха Ахметова, который гостеприимно встречает западных хозяев Украины. На Мариупольской базе военные специалисты армии США готовят украинских снайперов, которые осваивают крупнокалиберные винтовки американского производства Barrett. Готовятся к зачистке Донбасса - если придет такая команда? Вполне вероятно.



А из Киева, тем временем, просачиваются слухи и о размещении военных объектов США и НАТО в Сумах и Шостке...



Фактически получается, что двери в НАТО для Украины де-юре пока закрыты, но по факту страну уже очень скоро можно будет считать полноценным плацдармом Альянса. При этом абсолютно бесправным. А добавьте к этому новые военные городки и полигоны, где явно не миллиард деревьев будут высаживать - это новые центры для диверсионных групп, разведшколы, снайперские центры, причем, многие из них на границе с Россией - в Херсонской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях. И натовцы нашпиговывают их оружием и техникой. Основные поставщики вооружения - США, Канада, Румыния, Болгария, Польша и Литва. Все эти иностранные военные базы и учебные центры НАТО не только откровенно натаскивают 200-тысячную армию Украины на будущую войну с Россией, но и служат этаким заградотрядом. Чтоб украинские военные в случае большого конфликта не вздумали драпать - знали, что их спины подпирают стволы американских и британских инструкторов. Кстати, нечто похожее происходило в Грузии, где инструкторы США вооружили и натаскали грузинских «героев» так, что в 2008-м, в Тбилиси решили: им по зубам блиц-криг в Южной Осетии, а Россия утрется, не решится ввязываться в открытую войну. Возможно, Украина думает также, особенно в связи с «нерешительностью» Путина, высказанной на форуме «Валдай».



Так что рано смеяться над Арестовичем, который на днях пугал всех ракетами НАТО, нацеленными на Россию. Не исключено, что американцы профинансируют не только постройку военных баз, но и развернут на территории подконтрольной им Украины военные предприятия, изготавливающие оружие, боевые ракеты и прочие средства массового уничтожения. Недаром же Вашингтон так сопротивлялся попыткам продажи «Мотор сич» и «Южмаша» китайцам: «такая корова нужна самому». И пока Россия в растерянности, а Путин признает, что не имеет стратегии по Украине, США активно укрепляют и развивают проект «Антироссия» на границах с РФ.

НАТО продолжает «ползучее» освоение Украины. Сразу после визита в Киев министра бороны США Ллойда Остина, который не только привёз Зеленскому оружие, но и пообещал открыть двери в Альянс, ОП немедленно спустил распоряжение в администрации Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей.Банковая требует изыскать, совместно с представителями Минобороны Украины, земельные участки под строительства военных городков. Зачем «мирной» Украине военные городки? Вопрос риторический. Тем более, что типовые планы создания таких построений утверждались сотрудниками Пентагона, после чего документ получил визу на самом высоком уровне – в Офисе Президента Украины. Там традиционно «подтерлись» Конституцией, где говорится, что на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз.Тем не менее, солдаты НАТО и так уже официально дислоцированы на территории Украины - полигон «Яворов», портовый приморский город Очаков и порт «Южный». Его, кстати, облюбовали британцы. Их водолазы уже обследовали акваторию порта и гидросооружения. Лондон официально запланировал строительство на Украине сразу двух военно-морских баз - на Азовском и Черном морях. Все идет к тому, что корабли НАТО будут стоять в портах Украины.Кроме того, американские военные, советники и инструкторы уже работают на как минимум на шести объектах в составе спецгрупп. Например, в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений в селе Михайловка Николаевской области. Центр построен по стандартам Альянса и на западные средства, там инструкторы из США уже тренируют целую бригаду. Стоит упомянуть и об общевойсковом полигоне в Алешках Херсонской области. Он используется американскими военными и подразделениями ВСУ для особых тренировок - там учатся совершать диверсионные рейды в тылу противника. Нелишне напомнить, что находится этот центр на границе с Крымом… Так что понятно, против кого будут действовать натасканные американцами украинские диверсанты.Впрочем, дислоцируются «воины света» не только в южных, но и в западных регионах: 233 - й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша, Ровенской области – является местом постоянной работы амерканских инструкторов в подразделениях десятой отдельной горно-штурмовой бригады (а это, между прочим, 2,5 тысячи личного состава и 800 единиц военной техники). Под контролем американских советников находится и общевойсковой полигон в пгт Гончаровское, Черниговской области. Там отвечают за обновление инфраструктуры полигона оперативного командования «Север». Напомним, что экс-министр обороны Степан Полторак прославился высказываниями о том, что путинские войска нападут на Украину с юго-севера. Видимо, после этого «опасное» направление и взяли под контроль американцы. Нельзя не упомянуть и о секретном разведцентре на острове Змеиный в Чёрном море: он используется штатовскими военными как площадка для систем наблюдения за подводной и надводной обстановкой, на котором военные ГУР МО под руководством советников из США проводят занятия и тактические учения. Донецкая область тоже не обойдена вниманием «стратегически партнеров», это ведь горячая точка, где в любую минуту можно «разогреть» силовой конфликт. Тренировочный лагерь расположен в районе Мариуполя – это вотчина олигарха Ахметова, который гостеприимно встречает западных хозяев Украины. На Мариупольской базе военные специалисты армии США готовят украинских снайперов, которые осваивают крупнокалиберные винтовки американского производства Barrett. Готовятся к зачистке Донбасса - если придет такая команда? Вполне вероятно.А из Киева, тем временем, просачиваются слухи и о размещении военных объектов США и НАТО в Сумах и Шостке...Фактически получается, что двери в НАТО для Украины де-юре пока закрыты, но по факту страну уже очень скоро можно будет считать полноценным плацдармом Альянса. При этом абсолютно бесправным. А добавьте к этому новые военные городки и полигоны, где явно не миллиард деревьев будут высаживать - это новые центры для диверсионных групп, разведшколы, снайперские центры, причем, многие из них на границе с Россией - в Херсонской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях. И натовцы нашпиговывают их оружием и техникой. Основные поставщики вооружения - США, Канада, Румыния, Болгария, Польша и Литва. Все эти иностранные военные базы и учебные центры НАТО не только откровенно натаскивают 200-тысячную армию Украины на будущую войну с Россией, но и служат этаким заградотрядом. Чтоб украинские военные в случае большого конфликта не вздумали драпать - знали, что их спины подпирают стволы американских и британских инструкторов. Кстати, нечто похожее происходило в Грузии, где инструкторы США вооружили и натаскали грузинских «героев» так, что в 2008-м, в Тбилиси решили: им по зубам блиц-криг в Южной Осетии, а Россия утрется, не решится ввязываться в открытую войну. Возможно, Украина думает также, особенно в связи с «нерешительностью» Путина, высказанной на форуме «Валдай».Так что рано смеяться над Арестовичем, который на днях пугал всех ракетами НАТО, нацеленными на Россию. Не исключено, что американцы профинансируют не только постройку военных баз, но и развернут на территории подконтрольной им Украины военные предприятия, изготавливающие оружие, боевые ракеты и прочие средства массового уничтожения. Недаром же Вашингтон так сопротивлялся попыткам продажи «Мотор сич» и «Южмаша» китайцам: «такая корова нужна самому». И пока Россия в растерянности, а Путин признает, что не имеет стратегии по Украине, США активно укрепляют и развивают проект «Антироссия» на границах с РФ. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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