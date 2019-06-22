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На Украине сторонники ПЦУ захватили храм КП УПЦ
22 июня 2019, 01:54 • 71 • Украина
В украинском городе Ровно сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
РИА Новости
Об этом сообщает «Ровно вечернее».
Отмечается, что захват был совершён в тот момент, когда настоятель храма Виталий Друзюк был на поместном соборе УПЦ КП.
«Когда я вернулся с собора назад в Ровно, то обнаружил, что все замки в церкви сменили. Действовали коварно: пришли к нашему старосте, взяли ключи и заменили замки. Для этого привели чужих людей, которые набросились на наших прихожан и хор», — цитирует его издание.
По словам священнослужителя, захватчики установили охрану вокруг храма.
Подробнее о церковном конфликте на Украине — в материале RT.
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