На Украине ставят рок-оперу о штурме Москвы

Писательница Лариса Ницой выложила в соц. сети свидетельство о регистрации авторских прав на мюзикл «Штурм Москвы». Премьера ожидается осенью, билеты пока не продавались. Соавтором рок-оперы стал муж Ницой, историк.

После кокетничанья в аккаунте «Фейсбука», Лариса Ницой все-таки пояснила, что петь будут не про «Абрамсы» на Красной площади, а о гетмане Сагайдачном и его походе на Москву на польские деньги в 1618 году. Поход оказался настолько бесславный и бездарный, что даже специально придумать такое было невозможно. Штурм Москвы провалился, «Смутное время» на Руси закончилось, оккупантов повыгоняло ополчение Минина и Пожарского, а сам Сагайдачный униженно попросился под руку московского царя. В ответ получил смешную подачку в 300 рублей и наказ – гулять, пока не понадобится. А в 1621 году, в Яссах, запорожские казаки на коленях покаялись за поход на Москву перед патриархом Феофаном. И Сайгайдачный каялся вместе со всеми.

Любопытно, что знающие историю читатели Ларисы Ницой, уже начали ей плакаться в комментариях: «Да, на Москву ходили, а потом 300 лет оккупации получили!». Как можно оккупировать страну, которой не было в природе – загадка. Но рефлексы сохранились. Спасибо дедам и прадедам.