На Украине стало на одного кандидата в президенты меньше: Мэр Львова снял себя с выборов

Один из 44 кандидатов в президенты Украины выбыл из предвыборной гонки досрочно. Мэр Львова Андрей Садовой объявил на брифинге, что снимает свою кандидатуру с выборов.

Обращаясь к своим сторонникам, Садовой призвал поддержать на выборах президента Украины экс-главу МВД Украины Анатолия Гриценко. Мэр Львова добавил, что в ближайшее время подпишет с командой бывшего министра соглашение, касающееся предвыборной программы, в котором будут затронуты такие вопросы, как конфликт в Донбассе, борьба с коррупцией и кадровая политика.

В качестве главной причины снятия своей кандидатуры с выборов Садовой назвал результаты социологических опросов. Согласно им, на выборах его готовы подержать лишь 2,4% опрошенных, в то время как за Гриценко готовы отдать свой голос 6,4% респондентов.

"Я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента, и я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - приводит слова мэра Львова украинский канал "24".

Напомним, что ЦИК Украины зарегистрировал на выборы рекордное чисто кандидатов - 44 человека. Теперь их количество сократилось до 43. Сами выборы должны состояться 31 марта этого года.