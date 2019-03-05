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На Украине стало на одного кандидата в президенты меньше: Мэр Львова снял себя с выборов

05 марта 2019, 00:54  •  34 • Политика
Мэр Львова снял свою кандидатуру с выборов президента Украины и призвал сторонников поддержать другого кандидата - экс-главу МВД. Количество претендентов на должность главы государства сократилось с 44 до 43.
Один из 44 кандидатов в президенты Украины выбыл из предвыборной гонки досрочно. Мэр Львова Андрей Садовой объявил на брифинге, что снимает свою кандидатуру с выборов.
Обращаясь к своим сторонникам, Садовой призвал поддержать на выборах президента Украины экс-главу МВД Украины Анатолия Гриценко. Мэр Львова добавил, что в ближайшее время подпишет с командой бывшего министра соглашение, касающееся предвыборной программы, в котором будут затронуты такие вопросы, как конфликт в Донбассе, борьба с коррупцией и кадровая политика.
В качестве главной причины снятия своей кандидатуры с выборов Садовой назвал результаты социологических опросов. Согласно им, на выборах его готовы подержать лишь 2,4% опрошенных, в то время как за Гриценко готовы отдать свой голос 6,4% респондентов.
"Я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента, и я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - приводит слова мэра Львова украинский канал "24".
Напомним, что ЦИК Украины зарегистрировал на выборы рекордное чисто кандидатов - 44 человека. Теперь их количество сократилось до 43. Сами выборы должны состояться 31 марта этого года.

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