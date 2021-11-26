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На Украине спрогнозировали сближение Киева с Москвой после встречи Путина и Байдена

26 ноября 2021, 08:45  •  105 • Политика
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Запад отвернется от Незалежной совсем скоро
Совсем скоро ожидается онлайн-встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. На Украине уверены, что ничего хорошего эти переговоры Киеву не сулят. Своим мнением поделился киевский политолог Александр Кочетков.
Обозреватель полагает, что президенты не станут подниматься вопрос Украины, потому что их точки зрения на решение конфликта в Донбассе расходятся. Лидеры двух стран будут обсуждать в основном "Северный поток – 2" и поставки энергоносителей в ЕС. 
При этом после переговоров Путина и Байдена Украине придется прийти к России за помощью. Ведь других вариантов у Незалежной не останется. 
Политолог полагает, что во время переговоров глава РФ склонит лидера американцев к давлению на Киев в вопросе исполнения Минских соглашений. По словам Кочеткова, вовсе не обязательно, что Москва предложит Вашингтону что-то взамен. Более того, аналитик уверен, что России даже не нужно ломать голову над тем, чем можно задобрить администрацию президента США. Ведь Киев уже сам "сползает в сторону" Москвы.
Кочетков указал в своей статье для "Главреда", что у его страны есть множество нерешенных проблем. В итоге скоро Европа и США перекроют источник финансирования украинцев. Обозреватель полагает, что в конце концов с деньгами останется лишь ее соседка, которая единственная будет готова возиться с Незалежной. Взамен Москва потребует выполнения политических условий.
Впрочем, аналитик утверждает, что Украина не может согласиться на такой поворот событий. Киев не может признать ЛНР и ДНР, одобрить проведение выборов в Донбассе. Кочетков утверждает, что иначе Незалежная пустит Россию внутрь на льготных условиях и лишится "относительной независимости". Однако, похоже, у Украины не осталось выбора.

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