На Украине спешно оправдались за военную форму с каблуками

Главнокомандующий ВСУ отреагировал на скандал с формой девушек на параде. Было заявлено, что вопрос формы обсуждён напрямую с курсантками.

В Министерстве обороны Украины оправдались за предложение обуть женщин-военных в туфли на каблуках на парад ко Дню независимости. Скандал по этому поводу разгорелся в пятницу, 2 июля.

В Верховной раде Украины жёстко раскритиковали Минобороны страны за планы вывести женщин-военных на каблуках на парад 24 августа. Парламентарии потребовали от министра обороны объяснений, а также вручили ему туфли на каблуках.

Украинское военное ведомство утверждает, что министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак встретились с курсантками, которые будут маршировать на параде, и обсудили с ними этот вопрос. Большинство девушек высказались за участие в параде в парадной форме.

Таран и Хомчак предложили курсанткам на параде по случаю Дня независимости в порядке эксперимента маршировать в обуви на каблуках. После этого будет принято окончательное решение относительно парадной формы для марширования.

На Украине идея парадной формы с каблуками вызвала улыбки у многих жителей страны. В комментариях украинцы предложили "в порядке эксперимента" нарядить девушек-военных в бикини.