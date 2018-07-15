Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симпатия или желание переизбраться»: что стоит за заявлениями Трампа перед самм...
О том, как Россия победила на ЧМ-2018
«Край готов принять до 50 семей»: омбудсмен Ставрополья о планах фермеров из ЮАР...
«Побег из США»: премьера фильма RTД об американском полицейском, укрывшемся в Ро...
Главная / Украина

На Украине спасли застрявших под землёй шахтёров

15 июля 2018, 20:54  •  56 • Украина
В населённом пункте Тошковка Луганской области спасли около 90 шахтёров, которые оказались заблокированы в шахте из-за обесточивания.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает компания «Луганское энергетическое объединение» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что их подняли на поверхность после часа ночи, когда энергетики восстановили электроснабжение шахты «Тошковская».

«Луганские энергетики около часа ночи восстановили электроснабжение шахты «Тошковская», где под землёй находилось почти 90 горняков», — указывается в заявлении.

Уточняется, что также было восстановлено электроснабжение для почти 9 тыс. потребителей, лишившихся электричества.

Ранее сообщалось, что в Луганской области из-за обесточивания около 90 шахтёров оказались заблокированы в шахте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

56
Источник
Похожие новости
15 июля 2018, 20:54
В Минобороны Украины рассказали о причине разрыва миномёта на Ровенском полигоне
14 июля 2018, 18:54
Порошенко попросил Францию направить часть вертолётов Airbus Helicopters для нужд ВСУ
15 июля 2018, 14:24
Хабенский попал в базу данных украинского «Миротворца»

14 июля 2018, 15:39
Франция поставит Украине 55 вертолётов для силовиков
15 июля 2018, 14:24
Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины
15 июля 2018, 01:24
В Луганской области из-за обесточивания около 90 шахтёров оказались заблокированы в шахте
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 июля 2018, 09:54
Москва, купи слона!
09 июля 2018, 17:09
Сирийскую авиабазу атаковали пять израильских самолетов F-15, один из которых подбили
13 июля 2018, 00:39
«Забыли о нормах права»: чем обернётся решение Киева не отдавать долги «Укроборонпрома» российским предприятиям
14 июля 2018, 09:24
Пахать до могилы. А кто против, того посадим за экстремизм!
12 июля 2018, 08:39
ВКС и морской авиации России попытаются «перекрыть кислород» над Балтийским морем
13 июля 2018, 18:39
Родные украинского диверсанта на суде кричали «Слава Украине» и желали приставам гореть в аду
15 июля 2018, 03:28
A вчepa я cлaвил Пyтина...
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.