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На Украине спасли застрявших под землёй шахтёров
15 июля 2018, 20:54 • 56 • Украина
В населённом пункте Тошковка Луганской области спасли около 90 шахтёров, которые оказались заблокированы в шахте из-за обесточивания.
РИА Новости
Об этом сообщает компания «Луганское энергетическое объединение» на своей странице в Facebook.
Отмечается, что их подняли на поверхность после часа ночи, когда энергетики восстановили электроснабжение шахты «Тошковская».
«Луганские энергетики около часа ночи восстановили электроснабжение шахты «Тошковская», где под землёй находилось почти 90 горняков», — указывается в заявлении.
Уточняется, что также было восстановлено электроснабжение для почти 9 тыс. потребителей, лишившихся электричества.
Ранее сообщалось, что в Луганской области из-за обесточивания около 90 шахтёров оказались заблокированы в шахте.
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