На Украине спасли застрявших под землёй шахтёров

В населённом пункте Тошковка Луганской области спасли около 90 шахтёров, которые оказались заблокированы в шахте из-за обесточивания.

Об этом сообщает компания «Луганское энергетическое объединение» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что их подняли на поверхность после часа ночи, когда энергетики восстановили электроснабжение шахты «Тошковская».

«Луганские энергетики около часа ночи восстановили электроснабжение шахты «Тошковская», где под землёй находилось почти 90 горняков», — указывается в заявлении.

Уточняется, что также было восстановлено электроснабжение для почти 9 тыс. потребителей, лишившихся электричества.

Ранее сообщалось, что в Луганской области из-за обесточивания около 90 шахтёров оказались заблокированы в шахте.