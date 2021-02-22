На Украине создают военную полицию

На Украине планируют создать военную полицию с полномочиями осуществления досудебного следствия. Министр обороны Андрей Таран объяснил, зачем нужно создание такого органа.Об этом шла речь на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал канал «Эспрессо».В ходе конференции министр обороны Андрей Таран создание такого органа объяснил не только тем, что это повысит уровень дисциплины в армии, а также, во-первых, это поможет ускорить расследование многих случаев в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.«Военная служба правопорядка не имеет права проводить досудебное следствие. Именно поэтому в том году был разработан проект закона о военной полиции, в котором предусмотрена возможность предоставления права на проведение досудебного следствия», — сказал он.По словам министра, когда на Донбассе погибает военный, то приходится ждать прибытия органов правопорядка, ведь сейчас только они могут проводить расследования, и, поэтому, теряется много времени.Во-вторых, создание военной полиции ускорит установление имен погибших военных.«Я непосредственно столкнулся с пожаром в Луганской области, когда был случай гибели... В настоящее время ВСУ не имеют полномочия на проведение досудебного следствия. Мы нашли там подорвавшийся БМП, погиб военнослужащий ВСУ. И все, мы на этом остановились. И что там дальше? Никто не может даже двигаться», — добавил Таран.Отметим, Министерство обороны планировало внести в парламент законопроект о создании военной полиции до 22 февраля, однако, запаздывают с разработкой документа.Кроме того, в Раде рассматривают возможность возобновления военных трибуналов. Инициатором выступает глава комитета Верховной рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Александр Завитневич.