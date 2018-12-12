На Украине создана комиссия для подготовки претензии к России

Украинский кабинет министров создал комиссию по вопросам подготовки консолидированной претензии к России «за агрессию против Украины».

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что главой комиссии назначена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Задачи комиссии, в частности, заключаются в обобщении правовой позиции, анализе состояния соблюдения прав и свобод граждан «на оккупированных территориях», подготовка предложений по реализации государственной политики в соответствующих вопросах, подготовка консолидированной претензии к России.