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На Украине создана комиссия для подготовки претензии к России

12 декабря 2018, 15:39  •  127 • Украина
Украинский кабинет министров создал комиссию по вопросам подготовки консолидированной претензии к России «за агрессию против Украины».
 
© pixabay.com
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что главой комиссии назначена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Задачи комиссии, в частности, заключаются в обобщении правовой позиции, анализе состояния соблюдения прав и свобод граждан «на оккупированных территориях», подготовка предложений по реализации государственной политики в соответствующих вопросах, подготовка консолидированной претензии к России.

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