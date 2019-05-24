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На Украине создана бригада для войны в Беларуси

24 мая 2019, 21:39  •  23 • Украина

Недавно в составе Вооруженных сил Украины появилась новая и довольно экзотическая бригада – 61-я отдельная пехотная егерская бригада (61-я ОПЕБр). Это соединение сухопутных войск ВСУ, которое предназначено для ведения боевых действий в лесистой и болотистой местности.

Бригада была создана в апреле текущего года совместной директивой Минобороны и Генштаба ВСУ с главной целью усиления обороны Украины на северной границе. Хотя сама бригада как военная единица существовала и раньше – с 2015 года, когда ее создали как 61-ю отдельную мотопехотную бригаду в составе Корпуса резерва. В конце мая 2017 года она даже участвовала в военных учениях на Гончаровском полигоне в Черниговской области, но не более того.

О вновь созданной бригаде известно, что она базируется в городе Чернигов. Бригада комплектуется только военнослужащими контрактной службы с опытом боевых действий или гражданской деятельности, родственной специфике бригады: охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств и тому подобное. При этом приоритет отдан военнослужащим ССО и военной разведки. То есть планируется, что это будет своеобразный лесной спецназ.

Как известно, Беларусь на юге имеет общую границу с Украиной, протяженность которой более одной тысячи километров, как раз преимущественно лесной и болотистой местности. Однако на южном направлении, за исключением военнослужащих пограничных войск, нет ни одного воинского формирования ВС Беларуси!

Таким образом, с учетом проводимых Киевом учений вблизи границы с Беларусью, можно предположить, что украинское руководство, не скрываясь, готовит свои подразделения к ведению боевых действий против нашей страны.

Не стоит также забывать и о непреодолимом желании руководства Украины всеми правдами и неправдами войти в состав НАТО и ЕС. О том, что после событий 2014 года часть солдат и офицеров Альянса дислоцируются на территории Украины, наверное, не стоит упоминать. Кроме того,  военнослужащие Североатлантического блока, в том числе и США постоянно участвуют во всех многонациональных учениях на украинской территории.

Поэтому вполне может случиться так, что руками «украинского лесного спецназа» Пентагон захочет организовать ряд диверсионных действий в Брестской или Гомельской областях и, таким образом, создать еще один очаг напряженности в Европе, который может стать катализатором полноценного конфликта на континенте – заметьте, на европейском континенте.

Новые времена диктуют новые требования, в том числе и к формированию воинских частей и соединений. Однозначно, военно-политическому руководству Беларуси в кратчайшие сроки необходимо выработать (если этого не случилось до сих пор) и принять адекватные ответные шаги в соответствии со складывающейся обстановкой и взглядами соседей.

Как неоднократно отмечал Глава белорусского государства Александр Лукашенко – народ не простит власть, если не будет обеспечена безопасная жизнь в стране и суверенитет.

Владимир Вуячич

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