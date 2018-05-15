На Украине создали «Патрульную полицию Крыма»

Украине нравится быть фейковым государством. В Херсонской области открылся украинский «отдел патрульной полиции по Крыму и Севастополю». Церемонию начала патрулирования провели у поста «Азов» на 500-м километре автодороги М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта. Украина упорно создает структуры, к реальной жизни отношения не имеющие. После воссоединения Крыма с Россией Украина создала постоянное представительство президента Украины в Крыму, управление СБУ по Крыму, управление прокуратуры по Крыму. Большинство этих контор сидят в Киеве, перекладывая бумажки из одного ящика в другой.

Вот появилась и украинская «крымская» патрульная полиция - 60 офицеров. Но эти ребята без работы, в отличие от просиживающих в Киеве штаны чиновников, не останутся. Их задача - оседлать все дороги, ведущие с материка на полуостров и контролировать перемещения украинцев на полуостров и обратно. А если сверху намекнут на препятствия - их обеспечат.

Все предыдущие годы большинство украинцев, выезжающих в отпуска на море, стремились именно в Крым, выбешивая украинские власти и националистов. Теперь к пограничникам и таможенникам добавился еще один отряд мздоимцев - они то обеспечат нужный им порядок ( ну и пополнят свои кошельки).

По задумке украинских властей этот отряд полиции будет основой для формирования полноценного полицейского управления в Крыму после «возвращения полуострова Украине».

Все-таки удивительно: сколь богато государство Украина, в реальной жизни нищее и босое. Сколько бездельников она содержит за свой счет, лишь бы удовлетворить неадекватные представления о реальности украинской хунты.