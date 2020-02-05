На Украине создали Министерство по реинтеграции Донбасса

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на Украине создано Министерство, которое будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

«Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать по вопросам реинтеграции Донбасса и вопросам работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещёнными лицами», — сказал Гончарук.

Кроме того, министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил о продолжении работы по созданию украинского телеканала для Донбасса.

В декабре 2019 года Гончарук высказал мнение, что план по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.