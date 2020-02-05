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На Украине создали Министерство по реинтеграции Донбасса
05 февраля 2020, 12:24 • 90 • Украина
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на Украине создано Министерство, которое будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса.
РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
«Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать по вопросам реинтеграции Донбасса и вопросам работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещёнными лицами», — сказал Гончарук.
Кроме того, министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил о продолжении работы по созданию украинского телеканала для Донбасса.
В декабре 2019 года Гончарук высказал мнение, что план по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.
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