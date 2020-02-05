Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия не из тех, у кого можно что-то забрать": Помпео заявил о "...
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду&q...
Может подорожать, но будет достроен: В Совфеде оценили влияние новых санкций США...
"Даже если Россия достроит сама": США вновь припугнули Европу санкциям...
Главная / Украина

На Украине создали Министерство по реинтеграции Донбасса

05 февраля 2020, 12:24  •  90 • Украина
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на Украине создано Министерство, которое будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

«Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать по вопросам реинтеграции Донбасса и вопросам работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещёнными лицами», — сказал Гончарук.

Кроме того, министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил о продолжении работы по созданию украинского телеканала для Донбасса. 

В декабре 2019 года Гончарук высказал мнение, что план по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 16:54
Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
05 февраля 2020, 09:09
Спикер Рады отметил необходимость доработки законопроекта о медиа
04 февраля 2020, 21:39
Саакашвили считает, что Украина "будет распадаться" без корректировки политической системы
05 февраля 2020, 12:24
На Украине создали Министерство по реинтеграции Донбасса
04 февраля 2020, 13:54
Историк: Идёт разрушение молдавской идентичности
05 февраля 2020, 09:09
Отложенный старт: зачем власти Украины пересматривают планы по приватизации госкомпаний
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 февраля 2020, 02:54
Забытые в Китае граждане ЕС попросили эвакуации у России, но испугались русского кара...
05 февраля 2020, 02:54
Хмеймим прикрылся "Панцирем": Несущийся со стороны Средиземного моря БПЛА с...
05 февраля 2020, 02:54
"Разумнее было бы промолчать": Украинский политолог указал на ошибку Зеленс...
05 февраля 2020, 06:09
Российская авиакомпания отказалась вывозить из Китая незалежников (Руслан Осташко)
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2020, 14:24
Белоруссию ждёт сценарий Украины и Грузии: Экс-посол Британии заявил о скором "столкновении" Минска и Москвы
01 февраля 2020, 20:54
"Это просто позорище!": Поклонская вскрыла "страшную эпидемию наглости, жадности и коррупции" в России
30 января 2020, 16:54
Европейская сказка для Прибалтики закончится 1 февраля
01 февраля 2020, 22:40
Вляпались в историю: провал Зеленского ставит под вопрос российско-украинские отношения
02 февраля 2020, 03:24
В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым
30 января 2020, 03:54
Нобелевский комитет устроил "зраду" Украине: Ивана Франко записали в граждане России
31 января 2020, 05:54
Лукашенко объявил России войну за нефть (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.