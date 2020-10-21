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На Украине создадут сверхбыстроходные ракетные катера, — Кравчук

21 октября 2020, 04:35  •  46 • Украина

Власти Украины намерены самостоятельно построить две военно-морские базы в Черном море, а корабли для них будут закупаться у других государств, заявил глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук.

Также, по его словам, Украина будет строить ракетные катера, «которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств».

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона».

«Кораблей недостаточно, но у нас есть подписанный документ в Лондоне о стратегическом партнерстве с Великобританией. Впервые в истории.

Выделены средства на строительство ракетных катеров, которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств, прежде всего, России. Это первое.

Второе — базы нужны. Они будут эксплуатироваться Украиной. Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?», — прокомментировал заявление президента Кравчук.

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