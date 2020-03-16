На Украине сотни тысяч больных из заражённых регионов

В эфире украинского оппозиционного проекта «Голос Правды» и youtube-канала «PolitWera» состоялось общение с Антоном Гурой – киевлянином, который специально полетел в Милан и вернулся в Киев, чтобы получить информацию о коронавирусе и мерах властей по карантину.«Если не ошибаюсь, мой первый пост о коронавирусе был ещё в январе. Я написал, что надо готовиться, надо делать карантин и создавать условия для этого... Я был у главы комитета здравоохранения, я объяснял ему ситуацию. Мне сказали не создавать панику, и «не поднимать кипиш», «потому что всё нормально – это обычный грипп». Я ездил в МОЗ, пытался объяснить ситуацию... Я пытался писать письма тому же [экс-премьеру] Гончаруку... Мне сказали: «Что это за клоунада?» В общем, все от меня «отморозились»».«Я начал понимать, что нужно что-то делать; что нужно хотя бы людей как-то предупредить об этой ситуации. Я мониторил страны, где [похожая] ситуация, в том числе и Китай – когда там всё только начиналось... [А на этой неделе] полетел в Милан, приняв лошадиную дозу антибиотиков... Перед этим в аэропорту «Борисполь» увидел: в масках – никого... Даже таможенники без масок! В «Duty Free» – никого в масках, только я! Но что удивило: в самолёте в Милан было всего 17 человек... Один из них чихал. Тоже без маски... Как и сотрудники МАУ... В Милане я поговорил с сотрудником аэропорта. Тот мне рассказал: МАУ массово вывозит в Украину всех из заражённого красного региона... Никто [из других авиакомпаний] никого не хотел забирать, а МАУ согласились: они зарабатывали бабки на транзите».«Как я говорил в сюжете, самолёт был заполнен больными людьми. Они пили жаропонижающее, [чтобы избежать дополнительного досмотра]... Половина самолёта просто кашляли и чихали... Нас должны были всех закрыть на карантин! Но после прилёта в Киев [заболевшие] разъехались по всей стране... Теперь по всей Украине — тысячи заражённых!.. Сотрудник «Борисполя» [видел мою трансляцию], он подошёл ко мне и сказал: «Сделай так, чтобы об этом узнал весь мир: у нас здесь ничего не готово»».«Самолёты МАУ летают по всему миру, они не прошли дезинфекцию, не прошли смену кондиционеров. [Теперь] МАУ боятся, что эта информация пролезет в интернет... Потому что это будет звездец. А я знаю, что больные были. Возможно, и я болен... Позже со мной связались пассажиры рейса. Они болеют, тест-систем в регионах нет... В киевскую поликлинику, куда звал Кличко, меня даже не пустили: там тоже нет тест-систем».«От пневмонии увеличилась смертность на 27-30% за последние полтора месяца. Больше всего смертности от пневмонии – на Западной Украине. Понятно, почему. Сейчас очень сильно фиксируются Одесская, Николаевская и восточные области – пошла миграция из Западной Украины... Врачи получили неофициальное указание: не фиксировать ни один из случаев коронавируса, вплоть до того, что будет криминальная ответственность, гонения и волчий билет... Я не буду паниковать, но получается так, что 30-40% населения Украины уже больны».