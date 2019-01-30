На Украине сообщили об отключении большинства госшахт от электроснабжения

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что десятки государственных угольных шахт страны оказались отключёнными от электроэнергии.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как отметил Волынец, в данной ситуации виноват министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Также министру подчинён и угольный департамент, в состав которого входят 33 государственные шахты. На большинстве из них сегодня отключили электроэнергию. Шахтёры после смены вынуждены мыться в ледяной воде, нет тепла и в административно-бытовых помещениях, так как котельные не работают», — указал он.

Как добавил Волынец, Насалик «не способен скоординировать департамент угольной промышленности, «Укринтерэнерго» и районные электросети».

По словам главы профсоюза, результатом данной ситуации может стать то, что рудники будут загазованы и затоплены, люди потеряют в зарплате, а государство недополучит налоги.

Ранее на Украине вступил в силу закон, который продлевает на три года мораторий на банкротство и блокировку счетов государственных угольных предприятий.

В январе в Минэнергоугля Украины заявили, что государственные угледобывающие предприятия страны задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.