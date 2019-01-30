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На Украине сообщили об отключении большинства госшахт от электроснабжения
30 января 2019, 20:24 • 134 • Украина
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что десятки государственных угольных шахт страны оказались отключёнными от электроэнергии.
РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
Как отметил Волынец, в данной ситуации виноват министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
«Также министру подчинён и угольный департамент, в состав которого входят 33 государственные шахты. На большинстве из них сегодня отключили электроэнергию. Шахтёры после смены вынуждены мыться в ледяной воде, нет тепла и в административно-бытовых помещениях, так как котельные не работают», — указал он.
Как добавил Волынец, Насалик «не способен скоординировать департамент угольной промышленности, «Укринтерэнерго» и районные электросети».
По словам главы профсоюза, результатом данной ситуации может стать то, что рудники будут загазованы и затоплены, люди потеряют в зарплате, а государство недополучит налоги.
Ранее на Украине вступил в силу закон, который продлевает на три года мораторий на банкротство и блокировку счетов государственных угольных предприятий.
В январе в Минэнергоугля Украины заявили, что государственные угледобывающие предприятия страны задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.
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