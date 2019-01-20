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На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в Тернопольской области
20 января 2019, 14:10 • 24 • Украина
В украинском Союзе православных журналистов заявили, что представители ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм села Ростоки в Тернопольской области, в результате чего священнослужители и прихожане были вынуждены совершать литургию и водосвятный молебен на улице.
© Стрингер РИА Новости
«Храм общины Свято-Троицкого храма УПЦ села Ростоки Кременецкого района захватили рейдеры из ПЦУ. Верующие вынуждены молиться на улице», — говорится в сообщении союза.
Там отметили, что община УПЦ вручила представителю местной власти заявление с просьбой обеспечить возможность молиться в храме, однако «вразумительного ответа» не последовало.
Ранее в украинском городе Сумы неизвестные взорвали пиротехническое средство у входа в собор канонической Украинской православной церкви.
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