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На Украине сообщили о задержках с выплатами пенсий из-за технических проблем

24 июля 2018, 22:39  •  78 • Украина
В «Укрпочте» заявили, что технические проблемы в Пенсионном фонде Украины привели к задержке выплат пенсий.
 
globallookpress.com
 

Об этом говорится в заявлении компании.

«На сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий. Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объёме», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в «Укрпочте» обещают своевременно сообщать клиентам об изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.

В апреле сообщалось, что министр социальной политики страны Андрей Рева выступил с инициативой, согласно которой взрослые дети должны платить алименты на содержание своих нетрудоспособных пожилых родителей.

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