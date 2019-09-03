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На Украине сообщили о снижении попыток провоза оружия в Белоруссию

03 сентября 2019, 17:54  •  104 • Украина
Госпогранслужба Украины сообщила, что фиксирует снижение числа попыток незаконно провезти через украинско-белорусскую границу оружие.
 
РИА Новости
 

«На украинско-белорусской границе пограничники не фиксируют увеличения количества попыток незаконного перемещения оружия», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Отмечается, что всего с начала 2019 года на границе с Белоруссией украинские пограничники обнаружили почти 40 единиц оружия — более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что 20 единиц оружия пытались провезти на Украину.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона была вынуждена «полностью закрыть наглухо» границу с Украиной из-за потока оружия оттуда.

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