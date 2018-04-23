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На Украине сообщили о росте числа туристов в зону отчуждения Чернобыля
23 апреля 2018, 23:39 • 17 • Украина
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире украинского Пятого канала сообщил о почти трёхкратном росте числа туристов в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
Reuters
«За последние два года, представьте себе, число туристов, которые приехали в чернобыльскую зону, выросло в три раза», — цитирует Семерака ТАСС.
По его словам, в 2015 году чернобыльскую зону посетили 16 тысяч человек, а в 2017 году уже 43 тысячи человек.
«Наша цель — не забыть о трагедии, об аварии, наша цель — постоянно напоминать людям о том, какая трагедия может случиться в случае неправильного отношения к природе, неправильного отношения к технологиям, в том числе к атомным электростанциям», — пояснил украинский министр.
Ранее стало известно, что Украина запустит свою первую солнечную электростанцию в Чернобыле.
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