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На Украине сообщили о повышении тарифов на тепло с 1 января

10 декабря 2018, 18:09  •  187 • Украина
Глава украинской Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко заявила, что в ведомстве приняли решение о повышении тарифов на тепло с 1 января 2019 года.
 
© pixabay.com
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на сообщение на странице Кривенко в Facebook.

По её словам, средний процент роста не превысит процент увеличения стоимости газа – 23,5%. 

«В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%», — указала она.

По её словам, принято решение о повышении цены на тепло для 18 из 26 запланированных поставщиков. Тарифы оставшихся восьми лицензиатов будут рассмотрены 11 декабря. 

Глава НКРЭКУ также отметила, что стоимость электрической энергии для населения останется неизменной.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти на Украине примерно на 16% в результате подорожания газа.

В октябре депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который назвал ненаучной фантастикой требование вернуть цены на газ для украинцев на прежний уровень.

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