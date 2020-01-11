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На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
11 января 2020, 01:09 • 36 • Украина
Во время последней связи с диспетчерами пилотов украинского самолёта, который разбился в Иране, полёт проходил штатно. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
globallookpress.com
По его словам, известен точный момент последнего разговора пилота и диспетчеров, передаёт УНИАН.
«У нас есть точная отметка времени, когда была последняя связь наших пилотов с диспетчерами иранской вышки управления... До момента последнего завершения переговоров во время полёта ситуация была штатная, о чём пилот сообщил вышке», — сказал министр.
Он также подтвердил информацию о том, что самолёт изменил курс перед катастрофой.
«Рано говорить, в чём была причина. По имеющейся информации, это произошло после момента, когда самолёт начал терпеть крушение», — добавил он.
Ранее Пристайко сообщил, что Иран предоставил украинским экспертам доступ к чёрным ящикам и обломкам Boeing 737.
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