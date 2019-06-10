На Украине сообщили о минировании Ровенской АЭС

Сотрудники правоохранительных органов Украины проверяют информацию о минировании Ровенской атомной электростанции.

Об этом говорится на сайте регионального отделения Национальной полиции.

«В полицию в 11:20 поступило... сообщение о заминировании Ровенской АЭС», — указывается в сообщении.

Уточняется, что неизвестный также сообщил о минировании Ровенского государственного гуманитарного университета.

29 мая Национальная полиция Одессы заявила, что неизвестный сообщил о минировании шести больниц, аэропорта, 15 жилых домов и других объектов города.