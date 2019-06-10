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На Украине сообщили о минировании Ровенской АЭС
10 июня 2019, 16:54 • 86 • Украина
Сотрудники правоохранительных органов Украины проверяют информацию о минировании Ровенской атомной электростанции.
РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения Национальной полиции.
«В полицию в 11:20 поступило... сообщение о заминировании Ровенской АЭС», — указывается в сообщении.
Уточняется, что неизвестный также сообщил о минировании Ровенского государственного гуманитарного университета.
29 мая Национальная полиция Одессы заявила, что неизвестный сообщил о минировании шести больниц, аэропорта, 15 жилых домов и других объектов города.
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