Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Радикальная защита: в Раде и МВД Украины выступили против планов конгрессменов С...
"Ну а когда ещё-то?": В России хотят разрешить ночные ремонты
«Вопрос закрыт»: Крым о переговорах с Украиной
Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников
Главная / Украина

На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений

25 октября 2019, 21:09  •  49 • Украина
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества. По его словам, соответствующие документы должны быть подписаны в 2019 году.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует «Европейская правда».

«Мы рассчитываем, что первые документы (по перезапуску формата работы с НАТО. — RT) будут подписаны в этом году», — сказал Загороднюк.

По его словам, новый формат сведёт все программы сотрудничества Украины с НАТО в одну.

«НАТО ввело подход «одна страна — один план», поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться согласно этому подходу», — заявил Загороднюк.

Также он сообщил о сохранении годовой национальной программы в рамках нового формата, поскольку «это, по сути, является внутренним, односторонним документом», а новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО.

Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников сказал, что главной целью визита делегации Североатлантического совета во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом 30—31 октября в Одессу и Киев будет передача «твёрдого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины».

21 октября Винников заявил о планах оценочной миссии НАТО приехать на Украину через несколько недель «для того, чтобы она смогла дать наилучшие советы и экспертизу стране» с учётом годовой национальной программы на 2020 год. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
24 октября 2019, 22:24
В Госдуме прокомментировали заявление МИД Украины по Крыму
25 октября 2019, 01:39
Антивоенные настроения: как ожидания украинцев от урегулирования в Донбассе могут сказаться на рейтинге Зеленского
25 октября 2019, 21:09
Медведчук заявил об отсутствии у Зеленского политической воли
25 октября 2019, 01:39
Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» в Лиге Европы
24 октября 2019, 22:24
«Националистическое высказывание»: в Госдуме и РУСАДА ответили на призыв украинского чиновника отлучить Россию от спорта
25 октября 2019, 21:09
На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвр...
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской област...
25 октября 2019, 01:54
"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организов...
25 октября 2019, 11:39
Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе...
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2019, 00:09
«Не могут обеспечить глобальное присутствие»: почему армия США испытывает проблемы с набором новобранцев
19 октября 2019, 18:54
«Королева разжигателей войны вышла из-за кулис»: Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
20 октября 2019, 13:12
Бондаренко РАСКРЫЛА тайные планы Зеленского! СИЛЬНАЯ речь депутата!
19 октября 2019, 06:10
Кто получит пенсию 18 тыс.: В ПФР разъяснили, как изменятся начисления с Нового года
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
20 октября 2019, 16:09
Путин послал Меркель в Киев
22 октября 2019, 12:09
"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голодомору" вызвало недоумение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.