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На Украине сократилось число желающих в ЕС и НАТО

11 ноября 2020, 17:45  •  91 • Украина

С 2014 года ежегодно сокращается число украинцев, желающих поддерживать курс страны на ЕС и НАТО.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), представленные сегодня, 11 ноября, на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина», 49% украинцев считают, что Украина должна стремиться к вступлению в Европейский Союз и 41% — к членству в НАТО.

27% выступают за неприсоединение ни в ЕС, ни к Евразийскому экономическому союзу, 13,8% поддерживают вступление в ЕврАзЭС.

41% украинцев считают, что страна должна стремиться к членству в НАТО. 37,1% заявили, что Украина должна быть нейтральным или внеблоковым государством, 13% выступили за членство в Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Опрос был проведен с 17 по 24 октября 2020 года методом CATI, телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на всех подконтрольных Украине территориях.

Напомним, после февральского госпереворота в 2014 году Украина сменила вектор внешней политики на прозападный, стремясь свести до минимума контакты с РФ. Киев заключил соглашение об ассоциации с ЕС и отменил свой внеблоковый статус, объявив курс на вступление в НАТО.

В ноябре 2014 года согласно опросу КМИС, вступление Украины в Европейский Союз поддерживали 64%, а вступление в НАТО — половина опрошенных (51%) .

Год назад, в 2019 году, 62% опрошенных социологами высказались за вступление Украины в Европейский Союз (22% - против), 53% — в НАТО (31% - против).

Как прокомментировал экс-заместитель главы администрации Януковича, юрист Андрей Портнов, социологи боятся проводить правдивые опросы, так как «сидят или на западных грантах, или на западном крючке, и боятся идти против воли хозяев» и отсюда «вся Украина стремится в ЕС и НАТО, обожает Томос, молится на Бандеру, одобряет декоммунизацию, считает РФ агрессором, а майдан — святыней».

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