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На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 46%
28 декабря 2018, 12:09 • 129 • Украина
В «Укртрансгазе» сообщили о сокращении объёма газа в подземных хранилищах Украины.
© Илья Питалев РИА Новости
Об этом информирует УНН со ссылкой на данные компании.
Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 декабря уменьшился до 14,249 млрд кубометров.
Уточняется, что украинские ПХГ к настоящему моменту заполнены на 46%.
Ранее в «Нафтогазе» заявили, что Украина имеет рекордные запасы газа в подземных хранилищах перед отопительным сезоном.
В сентябре политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.
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