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На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
08 января 2019, 11:39 • 192 • Украина
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Reuters
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные компании.
Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 января уменьшился до 13,377 млрд кубометров.
Ранее в «Нафтогазе» заявили, что Украина имеет рекордные запасы газа в подземных хранилищах перед отопительным сезоном.
В сентябре политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.
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